パイレーツは８日（日本時間９日）、コナー・グリフィン内野手（１９）と２０３４年までの９年契約を結んだことを発表した。複数の米メディアによると９年総額１億４０００万ドル（約２２１億円）の超大型契約。１９歳でデビューわずか５試合の選手では異例の契約だ。

ミシシッピ州ジャクソン生まれのグリフィンは、２４年ドラフト１巡目（全体９位）でパイレーツから指名された。右投げ右打ちで身長１９０センチ、体重１００キロという大型内野手だ。

高校時代までは二刀流でも活躍したが、昨季はマイナーで合計１２２試合に出場。２１本塁打、９４打点、打率３割３分３厘、６５盗塁、ＯＰＳ・９４１という圧巻の成績を残した。ＭＬＢ公式サイトが選出するプロスペクト（有望株）ランキングでは全体の１位に入っている。

今季は３日（同４日）の本拠地・オリオールズ戦で遊撃手としてメジャーデビュー。１０代でメジャーデビューした野手は現メッツのソト以来８年ぶりとなった。

ここまでメジャーでは５試合に出場して１７打数３安打の打率１割７分６厘、０本塁打、３打点、０盗塁。将来性を見越して大型契約を結ぶことになった。

メジャーではデビューから３年目までは調停権を持たず、最低年俸（２６年は７８万ドル＝約１億２３００万円）に近い契約になることが多い。その後は調停権を持つと年俸が上がり、６年を終えるとＦＡとなって他球団との交渉が可能になり、自由に契約を結ぶことになる。ただ、ＦＡまでは所属球団が契約の交渉権を持っており、最近ではＦＡ取得前の若手と大型契約を結ぶことも増えているが、１０代での大型契約は異例だ。

パイレーツのナッティングCEOは「コナーの獲得は球団、地域、ファンにとって意味あるコミットメントです。我々組織の将来に対する信念の反映です」と広報を通じてコメントした。