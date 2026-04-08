ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「俺なしで子育てできると思ってるのか!?」別れを切り出された夫が妻… 「俺なしで子育てできると思ってるのか!?」別れを切り出された夫が妻の反論に言葉を失う…妻からの衝撃の提案とは 「俺なしで子育てできると思ってるのか!?」別れを切り出された夫が妻の反論に言葉を失う…妻からの衝撃の提案とは 2026年4月8日 23時5分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ 起き抜けに「朝からどこ行ってたんだよ」と言える夫、なかなかですよね…。朝から家事を済ませて子どもたちの送り迎えまでしていた妻への言葉としては、ちょっと驚きです。感謝どころか、外出を怪しむような態度をとる夫。このふたりのすれ違いはかなり深そう…。妻がどこまで我慢できるのか、そしてどんな決断を下すのでしょうか。>>【まんが】離婚後同居(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】離婚後同居 「夫め、またやったな…？」食い尽し系夫にイラッ！妻の我慢がついに限界突破!? 解決策は？ 「本当は誰といたの？」“友達といた”は嘘！顔面蒼白の彼と笑う親友【アンティークドールの面の下 Vol.16】