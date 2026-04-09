日経225先物：9日0時＝320円高、5万6750円
9日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比320円高の5万6750円と急伸。日経平均株価の現物終値5万6308.42円に対しては441.58円高。出来高は1万3759枚となっている。
TOPIX先物期近は3808.5ポイントと前日比20.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は33.20ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56750 +320 13759
日経225mini 56755 +320 225544
TOPIX先物 3808.5 +20.5 17180
JPX日経400先物 34430 +205 346
グロース指数先物 751 +2 1079
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3808.5ポイントと前日比20.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は33.20ポイント高で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 56750 +320 13759
日経225mini 56755 +320 225544
TOPIX先物 3808.5 +20.5 17180
JPX日経400先物 34430 +205 346
グロース指数先物 751 +2 1079
東証REIT指数先物 売買不成立
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