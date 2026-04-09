　9日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比320円高の5万6750円と急伸。日経平均株価の現物終値5万6308.42円に対しては441.58円高。出来高は1万3759枚となっている。

　TOPIX先物期近は3808.5ポイントと前日比20.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は33.20ポイント高で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 56750　　　　　+320　　　 13759
日経225mini 　　　　　　 56755　　　　　+320　　　225544
TOPIX先物 　　　　　　　3808.5　　　　 +20.5　　　 17180
JPX日経400先物　　　　　 34430　　　　　+205　　　　 346
グロース指数先物　　　　　 751　　　　　　+2　　　　1079
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース