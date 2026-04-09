今回のイランとの停戦合意、アメリカではどのように受け止められているのか伝えてもらいます。

停戦合意から一夜明け、アメリカメディアは、今後の展開が依然不透明だとして「国際社会の安堵（あんど）感は控えめだ」などと冷静な受け止めが多く、「不安定な停戦が始まった」などと今後を不安視する報道もあります。

こうしたなか、ニューヨーク株式市場では取引開始直後、前日の終値から一時1300ドル以上も値を上げました。原油価格が1バレル＝91ドル台まで急落したことなどが好感されたとみられます。

――トランプ大統領が停戦に合意した思惑はどうみていますか。

トランプ大統領は原油価格の高騰などの影響で支持率がさがり、オモテでの強気の発言とは裏腹に追い込まれていたといえます。原油価格を一刻も早く下げて、11月の中間選挙への影響を和らげたかったというのが本音だったとみられます。

――今後のアメリカとイランの協議、見通しはどうでしょうか。

アメリカ側とイラン側の主張の食い違いが早速、あらわになるなど先行きは見通せない状況です。

トランプ大統領は3時間ほど前にSNSを更新し、イランによる「ウランの濃縮は行われない」と説明したのですが、イラン側が、アメリカが受け入れたと主張する「10項目の提案」には、イランのウラン濃縮の権利を含むと主張していて、ウランの濃縮活動の容認が合意の条件だとしています。

10日にパキスタンで行われる予定のイラン側との協議は、バンス副大統領が出席する見通しです。バンス氏は先ほど、「イランが誠実に交渉すれば合意は可能だ」との見方を示した一方、「不正を働いたり、この『脆弱（ぜいじゃく）な停戦』を妨害しようとするならば、良い結果にはならない」などとけん制しています。

また、今後の不安材料のひとつがイスラエルの動向です。レバノンへの攻撃を続けるとしているイスラエルが、イランが後ろ盾となっているヒズボラへの大規模な攻撃を今後も続ければ、イランが態度を硬化させる可能性があります。