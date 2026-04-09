9日発売の『週刊ヤングジャンプ』19号「サキドル エース SURVIVAL」　（C）細居幸次郎・市川秀明／集英社

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　9日発売の『週刊ヤングジャンプ』19号（集英社）の表紙＆巻頭＆センター＆巻末グラビアでは、「サキドル　エース　SURVIVAL　SEASON15　〜アイドルは旅をする〜」企画が展開される。

【写真】透明感抜群！美脚が映えるグラビアに挑戦した伊達さゆり

　同誌が誇る大人気アイドル企画「サキドル エース SURVIVAL」が今年も開催。SEASONもついに15回を数え、今回は15人のアイドルが登場する。今回も個性が際立つサキドル達が自らで選んだ水着を披露する。

■メンバー一覧
AND CaaaLL　東条澪
ミニワチャ　水野Reta
Re：◆（◆＝ハート）　黒瀬美蘭
７テンフィーバーズ！　オスイチあかり
Melodys High　越智あいり
仮面女子研究生　雪咲羽衣
アップアップガールズ（仮）　小野田あやさ
ごちゃっと！　小日向優花
Ep!codE　天音はぜ
なないろパンダちゃん。　音琴なるみ
dela　竹下優里
LOVEME　桜田華奈
INSRiA　倉田アンナ
Lumi→A　椿あい子
未完成のキャラメル　佐々木ちょこ

　同号ではグラビア新企画「YJブルーム」も始動。「ブルーム（花開く）」という企画名に相応しい、今後の活躍が期待大のニュースターを紹介していくこの企画。記念すべき初回は藤原実羽（Shibu3 project）が登場する。