『ヤングジャンプ』人気企画「サキドル」開催 15人のアイドルが自ら選んだ水着を披露【メンバー一覧】
9日発売の『週刊ヤングジャンプ』19号（集英社）の表紙＆巻頭＆センター＆巻末グラビアでは、「サキドル エース SURVIVAL SEASON15 〜アイドルは旅をする〜」企画が展開される。
【写真】透明感抜群！美脚が映えるグラビアに挑戦した伊達さゆり
同誌が誇る大人気アイドル企画「サキドル エース SURVIVAL」が今年も開催。SEASONもついに15回を数え、今回は15人のアイドルが登場する。今回も個性が際立つサキドル達が自らで選んだ水着を披露する。
■メンバー一覧
AND CaaaLL 東条澪
ミニワチャ 水野Reta
Re：◆（◆＝ハート） 黒瀬美蘭
７テンフィーバーズ！ オスイチあかり
Melodys High 越智あいり
仮面女子研究生 雪咲羽衣
アップアップガールズ（仮） 小野田あやさ
ごちゃっと！ 小日向優花
Ep!codE 天音はぜ
なないろパンダちゃん。 音琴なるみ
dela 竹下優里
LOVEME 桜田華奈
INSRiA 倉田アンナ
Lumi→A 椿あい子
未完成のキャラメル 佐々木ちょこ
同号ではグラビア新企画「YJブルーム」も始動。「ブルーム（花開く）」という企画名に相応しい、今後の活躍が期待大のニュースターを紹介していくこの企画。記念すべき初回は藤原実羽（Shibu3 project）が登場する。
【写真】透明感抜群！美脚が映えるグラビアに挑戦した伊達さゆり
同誌が誇る大人気アイドル企画「サキドル エース SURVIVAL」が今年も開催。SEASONもついに15回を数え、今回は15人のアイドルが登場する。今回も個性が際立つサキドル達が自らで選んだ水着を披露する。
AND CaaaLL 東条澪
ミニワチャ 水野Reta
Re：◆（◆＝ハート） 黒瀬美蘭
７テンフィーバーズ！ オスイチあかり
Melodys High 越智あいり
仮面女子研究生 雪咲羽衣
アップアップガールズ（仮） 小野田あやさ
ごちゃっと！ 小日向優花
Ep!codE 天音はぜ
なないろパンダちゃん。 音琴なるみ
dela 竹下優里
LOVEME 桜田華奈
INSRiA 倉田アンナ
Lumi→A 椿あい子
未完成のキャラメル 佐々木ちょこ
同号ではグラビア新企画「YJブルーム」も始動。「ブルーム（花開く）」という企画名に相応しい、今後の活躍が期待大のニュースターを紹介していくこの企画。記念すべき初回は藤原実羽（Shibu3 project）が登場する。