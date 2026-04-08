SNSを中心に話題を集めている4人組グループ・モナキが、メジャーデビューを記念したイベントに登場。会場に詰めかけたファンにその魅力を聞きました。

モナキは、じんさん（39）、サカイJr.さん（37）、ケンケンさん（29）、おヨネさん（28）からなるグループ。純烈・酒井一圭さん（50）がプロデュースした『セカンドチャンスオーディション』の応募者約1000人の中から選ばれました。じんさんとケンケンさんは元戦隊ヒーロー、最年少のおヨネさんは元会社員、サカイJr.さんは一級建築士の資格を持つ元会社員と、異色の経歴を持つ4人が集まっています。

デビューシングルの表題曲である『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』は、パフォーマンス動画がSNSを中心に話題に。さまざまなアイドルがダンスチャレンジを行うなど、関連動画の総再生回数は7億回を突破しています（レコード会社発表）。

この日、池袋・サンシャインシティで行われたイベントには、約2500人のファンが集結（レコード会社発表）。拍手と歓声の中、イベントに登場したモナキは『ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど』など4曲を披露しました。

■サカイJr.「この愛情をもっともっと皆様に返していけるように」

メジャーデビューについて、じんさんは「メジャーデビューを目標に掲げて、レッスン励んでまいりましたので、やっとたどり着けたという、そういうあふれる気持ちと、まだまだこれからスタートしていくぞっていう、やる気みなぎる気持ちがあります」と心境をコメント。

おヨネさんは「デビューを無事に迎えられて、体調を崩さずに迎えられて良かったなという気持ちが一番大きくて。これからがスタートだと思うので、これからもっとみんな一緒に夢をかなえていけるように頑張っていきたいです」と思いを明かしました。

また、ケンケンさんは「個人的には一回芸能界を離れて、こうやってまた皆様の前に立てて。デビューしてCDも発売されてっていうところで、この大きな波にもう一度乗れるように精いっぱい頑張っていきたいと思います」と決意を語りました。

サカイJr.さんは「僕は、ずっと会社員をやっていたので、デビューというのものが信じられないくらいうれしい気持ちでいっぱいです。デビュー前からたくさんの方に応援していただいて、イベントにもたくさん来ていただいて、愛情を受け取ってまいりましたので、これからデビューをしてから、この愛情をもっともっと皆様に返していけるように、最初から来てくれた方の顔を思い浮かべながら、日々パフォーマンスをやっていきたいというふうに思っております」とファンへの気持ちを伝えました。

■「気づいたら自分で検索するようになって」 ファンがハマったきっかけは

人気の理由は何なのか、ファンに取材しました。20代のファンは、好きになったきっかけについて「TikTokで初めて見て、アイドルとか元から好きなんですけど、雰囲気が独特だなあと思っていたら、すごく（TikTokの）オススメに流れてきて、気づいたら自分で検索するようになって、どんどん見たくなって、気がついたらハマってました」と回答。

30代のファン2人組は「（SNSを）見ていたら急に出てきて、そこから出る頻度が高くなったんで、見る回数も多くなって」と出会いを明かし「他のアイドルグループとはまた違う、親近感がある」と語りました。

また親子で応援しているというファンも。19歳の娘は魅力について「自分も頑張ろうみたいな元気をすごくもらえるなって思います」と語り、50代の母親も「疲れているときも（モナキを）見ると自然と笑顔になるので、そういったところが好きだなと思ってハマりました」と明かしました。