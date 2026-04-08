アメリカとイラン “2週間の停戦”合意　10日から協議開始の見通し

アメリカとイランは2週間の停戦に合意しました。

戦闘終結にむけた両者の協議が10日から始まる見通しです。

停戦交渉を仲介するパキスタンのシャリフ首相は8日、アメリカとイランが2週間の即時停戦に合意したと発表しました。

アメリカのトランプ大統領はこれに先立ち、SNSで「イランがホルムズ海峡の完全で即時、そして安全な開放に同意することを条件に、イランへの攻撃を2週間停止することに同意する」と投稿していました。

また、イランの最高安全保障委員会も声明を発表し、アメリカがイラン側の提案した10項目の枠組みを受け入れるとしたため、2週間の停戦に合意したと明らかにしました。

停戦中はホルムズ海峡の安全な通航が可能だとしています。

一方、イスラエル首相府は声明で「トランプ大統領の決定を支持する」と表明しましたが、「2週間の停戦にレバノンは含まれていない」と主張し、8日に親イラン武装組織ヒズボラに対し、過去最大規模の攻撃を行いました。

アメリカとイランは戦闘終結にむけた協議を10日からパキスタンの首都イスラマバードで行う見通しですが、協議は難航が予想されます。