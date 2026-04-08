【中日】根尾昂が８年目でプロ初勝利 一問一答「井上監督にも『初勝利やったんか？』と言われた」
◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ４―６中日＝延長１１回＝（８日・横浜スタジアム）
中日の根尾昂投手がついにプロ初勝利を手にした。同点の延長１０回に６番手で登板し、１イニングを無安打無失点、２奪三振。直後の延長１１回にボスラーの適時内野安打などで２点を勝ち越した。大阪桐蔭から２０１８年のドラフト１位で入団。プロ８年目でようやく悲願を達成した。
以下は一問一答
―プロ初勝利。率直な思いは。
「いつかは来ると思っていた。最後、松山が戻って来てくれて、絶対に抑えてくれると思っていた。みんなが（勝ち星を）つけてくれて最高の気分です」
―井上監督からは。
「僕も松山が投げたところで（プロ初勝利と）知ったんですけど、僕がプロ初勝利とそこで知って、井上監督にも『初勝利やったんか？』と言われたので、『僕もさっき知りました』と、そんな会話をしていました」
―緊迫の場面での登板。
「先発・中西が本当に粘ってくれて、いつでもいける準備はできていた。抑えられてよかったです」
―３者凡退、２奪三振。内容は。
「こういう場面で抑えて、どんどん自信をつけて、どんな場面でも抑えられるようにあさってからも準備をしたい」
―プロ８年目での初勝利。道のりを振り返って。
「たくさんの監督の方々だったりとか、周りの支えてくださった方々に本当に感謝したい」
―喜びは誰に。
「一番は両親。父親と母親に『ありがとう』と伝えたい」
―ウィニングボールはどうする。
「実家に渡して、その後は決めてもらいます」
―今季はどんなシーズンに。
「どんな立場であろうと、マウンドに立った時に抑えられる準備をしようと考えているので、打者陣も投手陣も力があるので、ここからもっと勝ちに貢献できるように準備したい」
―ファンに。
「きょうだけじゃなくて、あさって以降も勝ち続けられるように準備をしますので、応援をよろしくお願いします」