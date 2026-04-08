◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ４―６中日＝延長１１回＝（８日・横浜スタジアム）

中日の根尾昂投手がついにプロ初勝利を手にした。同点の延長１０回に６番手で登板し、１イニングを無安打無失点、２奪三振。直後の延長１１回にボスラーの適時内野安打などで２点を勝ち越した。大阪桐蔭から２０１８年のドラフト１位で入団。プロ８年目でようやく悲願を達成した。

以下は一問一答

―プロ初勝利。率直な思いは。

「いつかは来ると思っていた。最後、松山が戻って来てくれて、絶対に抑えてくれると思っていた。みんなが（勝ち星を）つけてくれて最高の気分です」

―井上監督からは。

「僕も松山が投げたところで（プロ初勝利と）知ったんですけど、僕がプロ初勝利とそこで知って、井上監督にも『初勝利やったんか？』と言われたので、『僕もさっき知りました』と、そんな会話をしていました」

―緊迫の場面での登板。

「先発・中西が本当に粘ってくれて、いつでもいける準備はできていた。抑えられてよかったです」

―３者凡退、２奪三振。内容は。

「こういう場面で抑えて、どんどん自信をつけて、どんな場面でも抑えられるようにあさってからも準備をしたい」

―プロ８年目での初勝利。道のりを振り返って。

「たくさんの監督の方々だったりとか、周りの支えてくださった方々に本当に感謝したい」

―喜びは誰に。

「一番は両親。父親と母親に『ありがとう』と伝えたい」

―ウィニングボールはどうする。

「実家に渡して、その後は決めてもらいます」

―今季はどんなシーズンに。

「どんな立場であろうと、マウンドに立った時に抑えられる準備をしようと考えているので、打者陣も投手陣も力があるので、ここからもっと勝ちに貢献できるように準備したい」

―ファンに。

「きょうだけじゃなくて、あさって以降も勝ち続けられるように準備をしますので、応援をよろしくお願いします」