「ＤｅＮＡ４−６中日」（８日、横浜スタジアム）

中日の根尾が８年目、通算３６試合目の登板でプロ初勝利を挙げた。

試合後にウイニングボールを受け取ると、ホッとした表情を見せた。

ヒーローインタビューでは表情を緩めず、「いつかはくると思っていたので。最後、松山が戻ってきてくれて絶対抑えてくれると思ったので。最高の気分です」と話した。

ところが、井上監督とのやりとりを問われると、指揮官の口調をものまねし、声を上ずらせて「『お、初勝利やったんか』というような話をしてました」と返答。スタンドを大きく盛り上げた。

大阪桐蔭時代から成績優秀で知られ、真面目でクールな印象がある根尾が見せたまさかの対応に、ＳＮＳでは「根尾の井上モノマネわろたｗ」、「根尾君、井上監督のモノマネしてて草ｗ」、「貴重な根尾による井上一樹のモノマネ」と驚きの反応で沸いた。

冷静さを取り戻した根尾は「たくさんの監督の方々だったり、周りの方々に感謝したいですね。一番は両親ですかね。父親と母親にありがとうと伝えたいです。（ウイニングボールは）まず実家に渡して、決めてもらいます」と話すと表情を緩めた。

根尾は同点の延長十回から５番手で登板し、１回無安打無失点で２三振を奪う好投を見せた。延長十一回に打線が２点を勝ち越すと松山が締めて、根尾に念願の１勝が転がり込んだ。

圧巻の投球だった。延長十回は先頭・蝦名を外角低めのボール球のスライダーで空振り三振。続く石上もスライダーで遊飛に仕留めた。

２死後は大阪桐蔭の４学年下の松尾と対戦。ともに甲子園優勝経験を持つ両者の対戦は、根尾がフルカウントから外角低めのスライダーで空振り三振を奪い、先輩の威厳を示した。

根尾は大阪桐蔭から２０１８年ドラフト１位で入団。投打二刀流でプレーした時期もあったが、２３年から投手に専念し、昨季からリリーフに転向していた。この試合まで投手としては通算３５試合に登板して０勝１敗、防御率３・９５だった。