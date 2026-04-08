複合施設「富士モータースポーツフォレストテラス」が6月5日に先行開業！

日本におけるモータースポーツの主要拠点である富士スピードウェイ周辺において、地域の滞在機能を高める新たな開発が進行しています。



トヨタ不動産は、静岡県駿東郡小山町で進められている「富士モータースポーツフォレストプロジェクト」の一環として、商業施設「富士モータースポーツフォレストテラス」の第1期エリアを2026年6月5日に先行開業します。



同プロジェクトは、サーキットを中心とした一帯を、モータースポーツやモビリティ体験を楽しめる滞在型エリアへと発展させることを目的とした動きです。

今回の「富士モータースポーツフォレストテラス」の開発は、1966年開業の「富士スピードウェイ」を中心とする広域開発の一環です。

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同エリアでは、滞在の基盤となる「富士スピードウェイホテル」（2022年開業）や、歴史的なレーシングカーを展示する「富士モータースポーツミュージアム」、モータースポーツの現状を発信する「ウェルカムセンター」などが順次整備されてきました。

これらの既存施設に、食と癒やしを提供する商業施設が加わることで、エリア一帯の機能が拡充されます。

レース観戦を目的にサーキットを訪れる層だけでなく、ドライブを楽しむ人々や近隣の居住者に対しても、日常的な滞在の選択肢が提供されます。

富士モータースポーツフォレストは、自動車文化を発信しながら、新しい体験や発見を提供する場所として段階的な進化を続ける計画となっています。

そのなかで今回の「富士モータースポーツフォレストテラス」は、「食・癒・泊」を基本コンセプトに掲げています。

2026年6月5日の先行開業では、新業態や静岡県初出店を含む5つの店舗が営業を開始します。

出店する飲食店は4店舗で、全店舗にペット同伴可能なテラス席が設けられます。各店舗の詳細は以下の通りです。

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●そば処 やまさと

神奈川県藤沢市などに店舗を構える蕎麦店による新業態です。静岡県初出店となり、テイクアウトにも対応します。御殿場産の蕎麦の実と富士の伏流水を使用した蕎麦は、滑らかでツルリとした食感と香りが特徴とされています。

●TRASPARENTE Celeste（トラスパレンテ セレステ）

東京の中目黒などに本店を置き、食べログの百名店にも選出された実績を持つベーカリーの新業態です。テイクアウトでの利用に対応しています。店名のトラスパレンテはイタリア語で「透明」を意味し、クリアな気持ちで美味しいパンやケーキを提供するとしています。

●豊洲まぐろ 虎市

豊洲市場の鮪仲卸「福岡」が手掛ける新業態です。昼の時間帯は海鮮丼やばらちらしを提供します。夜は御殿場や小山の地元食材を取り入れたコース料理とともに日本酒を提供する体制をとります。

●KISURIN

東京・青山で担々麺などを名物とする中華料理店の新業態です。静岡県初出店となります。化学調味料の使用を極力控え、体に配慮した日常的な中華料理を中国茶とともに提供します。

●Petreat（ペトリート）

株式会社MOTOTECが運営するドッグサービス店舗です。静岡県初出店および新業態としてオープンします。マイクロバブルを使用して毛穴の汚れを落とすセルフウォッシュ設備を提供します。愛犬がゆったりと過ごせる預かりサービスが用意されています。

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なお、施設内での決済システムについては、イベント開催時における混雑緩和と利便性向上を目的として、完全キャッシュレス決済の導入が予定されています。

先行開業に続く第2期の展開として、2027年春には温浴施設とホテル、さらに新たな3店舗の飲食店が加わり、施設全体の全面開業を迎える計画です。

全面開業時のコンセプトとして、温浴施設は富士山を目前に臨むロケーションとサウナで疲労を癒す空間とし、ホテルは豊かな自然に囲まれたドッグフレンドリーな環境を提供するとしています。

静岡の旬の食材を楽しめる多様な飲食店が加わることで、施設としての完成形態となります。

現在の周辺アクセスは、東名高速道路の「足柄スマートIC」から車で約10分、「御殿場IC」から約20分、さらにJR御殿場線の「御殿場駅」からは車で約20分の距離に位置しています。

今後の周辺環境における変化として、2028年度には新東名高速道路の全線開通が予定されており、これに合わせて小山パーキングエリアスマートインターチェンジ（仮称）の開設が見込まれています。

同インターチェンジが稼働した場合、施設は高速道路を降りてすぐの立地となり、より広範囲からのアクセスが容易になる予定です。