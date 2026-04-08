ENHYPEN脱退のHEESEUNG、新たな活動名発表 所属レーベルに公式プロフィール＆インスタでは近影公開
グローバルグループ・ENHYPENを脱退したHEESEUNG（ヒスン）の新たな活動名が「EVAN」になることが8日、わかった。
【写真あり】EVANとして近影公開…ENHYPENから独立したHEESEUNGの近影
所属事務所「BELIFT LAB」は3月10日、「HEESEUNGはENHYPENから独立し、ENHYPENは今後の公式スケジュールより6人体制で活動を継続する予定です」と発表。「HEESEUNGはBELIFT LABの所属アーティストとして、ソロアルバムを通じて皆様にお目にかかる予定です」と伝えていた。
同事務所公式サイトには、「ENHYPEN」「ILLIT」に続く形で「EVAN」のページが作成された。同ページには、HEESEUNGの新たな写真と共にプロフィールを掲載。「EVANは、トレンディーで甘い音色を持つオールラウンダーのボーカリストだ。2020年にENHYPENのHEESEUNGとしてデビューした後、しなやかな歌唱力と完成度の高いパフォーマンスで人々に強い存在感を印象づけた。プロデュースや作詞など、多方面でその実力を発揮してきた彼は、ソロアーティストとして新たな音楽の軌跡を刻もうとしている。『EVAN』とはもう一人の『自分』を表す名前であると同時に、彼の音楽的なアイデンティティを象徴するキーワードでもある。それを通じて、彼ならではの感性と色に満ちた音楽世界を披露していく予定だ」と記載されている。なお、デビュー日の欄には「Coming Soon」と記された。
さらに、公式個人インスタグラムも開設。近影が公開され、「I miss you」「we'll always support you」「会いたかったよ…」「おかえり」「愛してるよ」といった声が寄せられている。
HEESEUNGは、2001年10月15日生まれ。ダンス、歌、ビジュアルすべてを兼ねそろえ、万能センターとして活躍していた。
【写真あり】EVANとして近影公開…ENHYPENから独立したHEESEUNGの近影
所属事務所「BELIFT LAB」は3月10日、「HEESEUNGはENHYPENから独立し、ENHYPENは今後の公式スケジュールより6人体制で活動を継続する予定です」と発表。「HEESEUNGはBELIFT LABの所属アーティストとして、ソロアルバムを通じて皆様にお目にかかる予定です」と伝えていた。
さらに、公式個人インスタグラムも開設。近影が公開され、「I miss you」「we'll always support you」「会いたかったよ…」「おかえり」「愛してるよ」といった声が寄せられている。
HEESEUNGは、2001年10月15日生まれ。ダンス、歌、ビジュアルすべてを兼ねそろえ、万能センターとして活躍していた。