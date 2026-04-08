お笑いコンビ「タイムマシーン3号」山本浩司（46）関太（46）が8日、東京・有楽町よみうりホールで、初のYouTubeイベント「タイムマシーン3号Official YouTube Channel Live ショクムーの集い」を行った。

“ショクムー”は登録者数110万人超のタイムマシーン3号YouTubeチャンネルの視聴者の呼び名。同公演のチケットは完売し、現場で見ることがかなわなかったファンのために、アーカイブ視聴も可能な生配信チケットも販売された。

この日、ショクムーたちにはおなじみの覇王丸（関の子ども）の開会宣言で開幕。山本のテンポのいい回しと、関の圧倒的な存在感で瞬く間に観客の心をつかみ、冒頭から笑いの連続となった。

終始、タイムマシーン3号らしい親しみやすさと技術の高さが同居したステージングと参加型の企画で、会場は熱気に包まれた。

見どころはファンとの距離の近さにある。さまざまなコーナーが企画され、会場だけでなく、配信視聴者とも一体となって盛り上がりを見せた。

山本は「会場が埋まるか不安だったけど、集まっていただいて」とすると、関と「感謝感謝です」と声を合わせた。山本の「次回あったら来てくれますか？」の問いかけに、会場は大きな拍手で応えた。

同公演のアーカイブを視聴できる配信チケットは、配信終了の22日まで購入が可能だ。