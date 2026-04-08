「コーデ考えるの苦手、、」な人へ！【無印良品】真似するだけでOK！「大人コーデ」

コーデを組むのが苦手なら、おしゃれスタッフさんの着こなしを参考にしてみて。今回は【無印良品】のアイテムを使った、上品な大人コーデを紹介します。真似するだけで褒められコーデを楽しめるかも。

自然な縦ラインを演出するシャツワンピコーデ

ロング丈のシャツワンピースなら、上下のバランスを考えずとも一枚着るだけでコーデが完成。すっきりとした縦ラインを強調できそう。抜け感のある着こなしを作るなら、パンツを重ねて裾側のボタンを外すのがおすすめです。パンツとシューズを黒にすることで、程よい引き締め効果も期待できます。

短丈 × ワイドのバランスが絶妙なコーデ

短丈のジャケットとワイドパンツを組み合わせた、大人のカジュアルコーデ。トップスをコンパクトに、ボトムスにボリュームを持たせるだけで、難しいテクニックなしにトレンド感あるシルエットが完成。自然と視線が上がり、全体のすっきり見えが狙える着こなしに。襟付きジャケットなら、カジュアルコーデにもきちんと感が加わるのでおすすめです。

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Writer：licca.M