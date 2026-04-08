「広島１−２巨人」（８日、マツダスタジアム）

勝ち星こそつかなかったが、巨人の先発・田中将大が７回３安打１失点と試合を作った。デイリースポーツ評論家の横山竜士は「遠く、遠く」をテーマにした投球だったと評価した。

初回から打球は逆方向が目立ち、「一発を警戒して右打者も左打者も外中心の配球で、打球を外野の深いゾーンへ運ばせなかった。広島に逆方向に大きいのを打てる打者が少ないということも考慮した投球だった」と分析。緩急と制球で、広島打線に強い打球を許さなかった。

三回１死からモンテロには外角スライダーを徹底。「甘く入れば一発のある打者だが、投げミスなく狙い通りに投げ切った。その制球力はさすが」とベテランの技術をたたえた。

四回１死までパーフェクトと流れをつくり、五回の２死一、二塁では、投手の森に対しても丁寧に低めの変化球を多投し三振でピンチを断ち切った。七回は守備の乱れで１点を失ったが、横山氏は「球威は全盛期より落ちているが、コントロールで勝負できている」と総括した。

八回の打席で代打を送られ降板となったが、意図の明確な投球で先発の役割を果たした。