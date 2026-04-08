◇プロ野球セ・リーグ 中日6−4DeNA（8日、横浜スタジアム）

DeNAが4時間44分に及ぶ激闘の末、中日に敗れました。

2回無死一塁から、中日先発・中西聖輝投手の第4球をライトポール際にたたき込んだヒュンメル選手。一時同点の2ランホームランと思われましたが、審判団の判定によりファウルに。相川亮二監督がリプレー検証を要求するも判定は覆らず、ファウルで続行。ヒュンメル選手は第1号に一時喜びを爆発させましたが、ファウル判定が決定し、目を見開いて驚きと落胆をあらわにしました。

それでも、3回裏、先頭の牧秀悟選手がヒットで塁に出ると、1死一塁で打席には筒香嘉智選手。4日の巨人戦で左膝に死球を受け自力で歩くことができず肩を借りながらベンチへ戻り、そのまま途中交代となっていましたが、3試合ぶりのスタメン復帰となりました。注目の打席は初球を捉え、バックスクリーンまで運び、今度こそ同点の2ランホームランを決めます。

しかし、6回に村松開人選手の犠牲フライで再び追いかける状況に。さらに8回には四球で出塁したカリステ選手の代走で出場した尾田剛樹選手が盗塁に成功するなど足を使って3塁まで進塁。村松選手のタイムリーで追加点を奪われました。

ここで嫌な流れを変えたのが2回に悔しい思いをしたヒュンメル選手。8回、筒香選手のヒットからつながり、1アウト2・3塁のチャンス。メヒア投手の6球目のチェンジアップを打ち返し、同点の2点タイムリー。塁上で感情を爆発させます。

4-4のまま延長戦に突入。迎えた延長11回は、7番手の坂本裕哉投手が1アウト満塁のピンチを背負うと、ボスラー選手の内野ゴロがタイムリーヒットに。さらに三森大貴選手の悪送球の間に2点を勝ち越されます。

その裏は松山晋也投手から好機をつくりましたが、あと一本が出ず。4時間44分の激闘を落としました。