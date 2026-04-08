◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ４―６中日＝延長１１回＝（８日・横浜スタジアム）

中日の根尾昂投手がついにプロ初勝利を手にした。同点の延長１０回に６番手で登板し、１イニングを無安打無失点、２奪三振。直後の延長１１回にボスラーの適時内野安打などで２点を勝ち越した。大阪桐蔭から２０１８年のドラフト１位で入団。プロ８年目でようやく悲願を達成した。「みんなが（勝ち星を）つけてくれて最高の気分です。どんどん自信をつけて、どんな場面でも抑えられるように」と、ウィニングボールを握りしめた。

４―４の延長１０回。先頭の蝦名を空振り三振、石上を遊飛に打ち取ると、最後は、大阪桐蔭の後輩・松尾をフルカウントから１３６キロのスライダーで、空振り三振に封じた。「たくさんの監督の方々や、支えてくださった方に感謝したい。一番は両親。父親と母親に『ありがとう』と伝えたい」と、ウィニングボールは実家に送るという。

打線は、延長１１回１死満塁の絶好機で、ボスラーが一塁への内野安打を放って勝ち越し。一塁手・三森の悪送球の間に、二塁走者の花田も生還した。これで、プロ初勝利の権利が舞い込んだ。

根尾は、４日のヤクルト戦（神宮）でも２イニングを投げて１安打無失点だった。

最後は左脇腹の筋損傷から復帰した松山が今季初登板でセーブを挙げ、チームは連敗を３でストップした。