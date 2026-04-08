歌手はいだしょうこ（47）が、8日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（火曜後9・00）に出演し、自分なりのトーク番組“攻略法”を明かした。

この日のトークテーマは「LINE友だち1000人vs10人 生態調査SP」。社交的なタイプと、人との関係を極力、遮断したいタイプがそれぞれの主張を繰り広げたり、人間関係の悩みを告白した。

この日は女優・麻生久美子も出演。トーク番組は苦手といい、おとなしめな時間が目立った。この日スタートの同局系ドラマ月夜行路−答えは名作の中に−」で共演する女優・波瑠も「麻生さんが借りてきた猫みたい。麻生さんの周りって、本当に笑いが絶えないのに、今日は見たことのない麻生さんがいて…」と、ショックを口にした。

そんな麻生に、はいだが「麻生さんにもお勧め（の方法）があって」と耳打ちした。はいだもトーク番組が苦手で、この番組の出演も「4年悩んだ」という。「1列目だとアレ（難しい）なんですけど、2列目とかになって、司会者と目が合わないように、前の人の影に隠れるというのを…」。アドバイスをさえぎるように、MCの「くりぃむしちゅー」上田晋也から「来んな！そんなやつ！」と猛ツッコミ。スタジオは爆笑に包まれた。

それでもめげず、はいだは次の作戦を伝授した。「もし上田さんとかと話していて、うまく話せなかったなと落ち込んじゃう時は、上田さんを見る時に寄り目にして、ぼやけさせてみると、上田さんが2人いる…」。ためにならない助言に思えたが、麻生は即、寄り目を実践。上田から「学ぶことはない！あそこから！」とツッコまれていた。