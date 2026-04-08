今年、開園25周年を迎える東京ディズニーシーで8日、アニバーサリーイベント『東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”』のエンターテイメントプログラム『スパークリング・ジュビリー・セレブレーション』が、報道陣に公開されました。

■チップ、デール、クラリスなども登場

エンターテイメントプログラムは、キャラクターたちがゲストと一緒に25周年をお祝いするセレブレーションです。

特別な衣装に身を包んだミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが、船に乗って登場。その後、船がメディテレーニアンハーバーの中央に止まると、陸上にもチップ、デール、クラリスや、リーナ・ベルなどダッフィーフレンズたちも登場。

■パークが『ジュビリーブルー』に染まる

このエンターテイメントプログラムは、4月15日〜2027年3月31日まで開催予定。同日程で行われる『東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”』は、さまざまな“海の魅力”から着想を得た『ジュビリーブルー』がテーマカラーで、華やかな装飾や光の演出がパークを彩る、25周年を記念したアニバーサリーイベントです。