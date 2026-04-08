【テニス速報】 モンテカルロ・マスターズ 第4日 エドゥアル ロジェルバセラン / ユーゴ ニス vs ロマン アルネオド / ピエールユーグ エルベール
モンテカルロ・マスターズ
大会期間：2026年4月5日～2026年4月12日
開催地：モナコ モンテカルロ
コート：クレー（赤土）
結果：[エドゥアル ロジェルバセラン / ユーゴ ニス] 2 - 1 [ロマン アルネオド / ピエールユーグ エルベール]
モンテカルロ・マスターズ第4日がモナコ モンテカルロで行われ、男子ダブルス2回戦で、エドゥアル ロジェルバセラン / ユーゴ ニスとロマン アルネオド / ピエールユーグ エルベールが対戦した。
第1セットはエドゥアル ロジェルバセラン / ユーゴ ニスが6-4で先取。第2セットはロマン アルネオド / ピエールユーグ エルベールが7-6で奪い返したが、第3セットはエドゥアル ロジェルバセラン / ユーゴ ニスが10-4で制し、エドゥアル ロジェルバセラン / ユーゴ ニスがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-08 22:12:10 更新