アッパーオーストリア・レディース・リンツ

大会期間：2026年4月6日～2026年4月12日

開催地：オーストリア リンツ

コート：クレー（赤土/室内）

結果：[リャン エンシュオ / ヤン ザオシャン] 2 - 1 [ジウリアナ オルモス / イリーナ フロマチェワ]

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アッパーオーストリア・レディース・リンツ第3日がオーストリア リンツで行われ、女子ダブルス1回戦で、リャン エンシュオ / ヤン ザオシャンと第3シードのジウリアナ オルモス / イリーナ フロマチェワが対戦した。

第1セットはリャン エンシュオ / ヤン ザオシャンが7-5で先取。第2セットはジウリアナ オルモス / イリーナ フロマチェワが6-3で奪い返したが、第3セットはリャン エンシュオ / ヤン ザオシャンが10-6で制し、リャン エンシュオ / ヤン ザオシャンがセットカウント2対1で勝利した。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-04-08 22:32:07 更新