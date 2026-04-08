【テニス速報】 アッパーオーストリア・レディース・リンツ 第3日 リャン エンシュオ / ヤン ザオシャン vs ジウリアナ オルモス / イリーナ フロマチェワ
アッパーオーストリア・レディース・リンツ
大会期間：2026年4月6日～2026年4月12日
開催地：オーストリア リンツ
コート：クレー（赤土/室内）
結果：[リャン エンシュオ / ヤン ザオシャン] 2 - 1 [ジウリアナ オルモス / イリーナ フロマチェワ]
アッパーオーストリア・レディース・リンツ第3日がオーストリア リンツで行われ、女子ダブルス1回戦で、リャン エンシュオ / ヤン ザオシャンと第3シードのジウリアナ オルモス / イリーナ フロマチェワが対戦した。
第1セットはリャン エンシュオ / ヤン ザオシャンが7-5で先取。第2セットはジウリアナ オルモス / イリーナ フロマチェワが6-3で奪い返したが、第3セットはリャン エンシュオ / ヤン ザオシャンが10-6で制し、リャン エンシュオ / ヤン ザオシャンがセットカウント2対1で勝利した。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-04-08 22:32:07 更新