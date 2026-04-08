『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』の撮影の裏側に迫る特別映像と場面写真が、8日に解禁されました。映像では、孤高の賞金稼ぎ・マンダロリアンの肩にちょこんと乗るキャラクター・グローグーの姿が公開されています。

5月22日に日米同時公開予定の『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』（ 配給：ウォルト・ディズニー・ジャパン）は、『スター・ウォーズ』シリーズとして約7年ぶりの最新作。“我らの道”を合言葉に厳しいおきてに従いながら、どんな仕事も完璧に遂行する孤高の賞金稼ぎ・マンダロリアン。強大なフォースの力を秘めた、いたずら好きで食いしん坊なグローグー。2人が帝国の復活を狙う新たな戦争を防ぐため、驚くべき運命に立ち向かう物語です。

■『スター・ウォーズ』シリーズ最新作 撮影の裏側が公開

特別映像では、映画本編の最新映像と撮影の裏側が織り交ぜられ、ペドロ・パスカルさん（マンダロリアン役）、シガーニー・ウィーバーさん（ウォード大佐役）、グローグー、ジョン・ファヴロー監督が集結し、作品の魅力を語りました。

■ジョン・ファヴロー監督「僕が初めて『スター・ウォーズ』を見たときの感動を」

10歳のときに映画館で『スター・ウォーズ』を鑑賞し、人生が大きく変わったというジョン・ファヴロー監督は、キャスト陣に向け「初めて『スター・ウォーズ』を見たときの感動を伝えたかった」と語り「最新テクノロジーを駆使した作品だが、昔と同じ撮影も行っている。僕が若い頃に感じた興奮を味わってほしい」と思いを告白。さらに、“スター・ウォーズの世界”で監督が指示を出す様子など、普段見ることのできない裏側も公開されました。

■映画の注目は、マンダロリアンとグローグーの冒険

また、映像にはグローグーがマンダロリアン役のペドロ・パスカルさんに頭をなでられ、うれしそうに耳をパタパタと振り動かす姿や、問いかけに元気よく返事をする姿も映し出され、主人公を演じる2人の親子のようなやりとりを堪能することができます。

映画の注目のひとつは、フォースを使いこなし立派な相棒へと成長することで変化を遂げていくグローグーとマンダロリアンの冒険。ペドロさんは、グローグーとの劇中での関係性について「最初は不本意だったが、次第に深い絆ができた」と語っています。