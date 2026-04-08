前日７日に支配下登録されたばかりの巨人・平山功太内野手（２２）が、８日の広島戦（マツダ）に「１番・右翼」でプロ初の先発出場を果たすも、４打数無安打の結果に終わった。

入団３年目の平山はこの日、一軍登録され早速スタメンに名を連ねた。広島市出身の背番号６９は「広島の場所でデビューができるかもしれないというワクワク、ラストチャンスをいただけた気持ちです」と喜びを爆発させていた。

リードオフマンとして起用されるも、初回打席を中飛、第２＆第３打席を空振り三振とし、最終打席は二飛と４タコ…。悔しいデビュー戦となった。

それだけに平山は「シンプルに自分の実力不足だったんで、もう練習するしかない。下を向かずに上だけ向いて頑張っていこうと思います」とリベンジに燃えている。

昨季は右肩の故障でファーム戦出場はわずか２試合にとどまったものの、今季のオープン戦ではチーム１号本塁打を含む２試合連続アーチを放つなど状態のよさをアピールし続けていた。「２年間成績が一つも出てなかったんで、『今年が最後だな』って思って取り組んだ１年が始まった」。支配下をつかみ取った２２歳はさらに前へと突き進んでいく。