＜旦那ムカつく＞寝かしつけをせず別室で寝るパパ。妻が専業主婦だからって育児しないのはダメでしょ？
赤ちゃんとの暮らしは、喜びと同時に睡眠不足が付きもの。とくに夜中の寝かしつけは、心身ともに負担が大きいですよね。そんななか、「旦那が寝かしつけを手伝ってくれない」という悩みが投稿され、さまざまな意見が寄せられました。そこには、怒りだけではなく、現実的な事情や複雑な思いも交錯していました。
『寝かしつけを一切してくれない旦那。どう思う？ 赤ちゃんが夜中起きてなかなか寝なかったら、「朝が早いから」と自分は別室で寝に行く。腹が立つ』
うちの旦那もそう！共感と怒りの声
投稿者さんと同じように、グズる赤ちゃんをママの元に置いて、別室に行ってしまう旦那さんがいるようです。
『うちもそうだったよ。旦那にイライラしていた』
『仕事早いから、夜中起こされたら気分悪いらしい』
『「悪いけれど隣の部屋で寝る」しか言われない』
『うちは共働きだけれど、やってくれない。たまにやらせても子どもがママ、ママと言って寝ない』
寝室は旦那さんだけ別との家庭もありました。そんな負担が偏る現実に、怒りがにじみます。
『寝ているのを起こして大泣きしはじめたら、「風呂入ってくる」と放置した旦那。責任もって寝かせろ、と言っても何もしなかったな。その後は、赤ちゃんをなだめて寝かせなきゃならないから、旦那を放置。赤ちゃんと一緒に私も寝たよ』
こちらのママは次の日、旦那さんのごはんも風呂も洗濯も放置したそうです。ママが大変な分、他のところで旦那さんに家事を負担してもらえばバランスを取れると考えたのでしょう。一方で、「旦那が移動するならまだいい」と悲痛な声も届きました。
『うちは義母に母子が出ろと言われた。寝室から寝具を運び出されて和室で寝る羽目になったよ。今は出禁にしているし、会ってもいないわ』
家庭ごとに事情はさまざまですね。
ママが寝かせる選択。イラついたパパは不要
興味深いのは、むしろ別室に行ってくれた方がいいとする意見です。
『イラついたパパに寝かしつけられる赤ちゃんも可哀想。むしろ別部屋に行ってくれ！ と思う』
イライラしている旦那さんが同じ部屋にいるだけで空気が悪くなる、という声です。赤ちゃんは大人の緊張を敏感に感じ取るもの。結果として、ママが寝かしつけた方が早いのも現実です。また「朝が早く、帰宅も遅いから、あえて寝室をわけた」という家庭もありました。旦那さんにしっかり休んでもらうことが、家族全体の安定につながるという考え方のようです。
専業主婦なら仕方ない？
ママたちの議論をわけたのは、投稿者さんが専業主婦である点でした。
『育休中や専業主婦なら仕方ない。私も夜中はひとりでしていたよ。仕事に支障が出たら困るから』
『私は昼に寝ればいいけれど、旦那はそうはいかない。うちの子たちはミルク寄りの混合から、3か月で完全ミルクにした。腹もちがいいからか夜中に泣くこともなく、朝までぐっすり寝ていたよ』
『専業主婦だとしても、投稿者さんの気持ちわかるよ。自分だけ寝て不公平だよね』
「就労を折半している家庭なら育児も折半」という意見もあり、役割分担として受け止める声が目立ちました。夜中の対応で寝不足になり、仕事でミスをすることを心配する現実的な選択かもしれません。
旦那が出ていくのはいい、思いやりがないのが問題
『ただ、「大丈夫？」「代わるよ？」とか声かけはほしい』
投稿者さんがほしいのはこの言葉ではないでしょうか。実際に交代しなくても、「気にかけている」という姿勢があるだけで救われることもありそうです。問題は“寝かしつけをする”ことだけではなく、“ひとりで抱えていると感じる”ことなのかもしれません。
あなたの努力は赤ちゃんに届いているはず
赤ちゃん特有の匂いに癒されるママも多いのではないでしょうか。ママの疲れを取ってくれる甘い匂いですよね。
『旦那に寝かしつけさせると、赤ちゃんが旦那の匂いになることがあった。それ以来、旦那の寝かしつけは拒否だな。私は子どもの寝かしつけと一緒に寝ることにしたよ』
『「かわいい赤ちゃんの寝かしつけの機会をまた失ったね」って思います。赤ちゃんをひとり占め。投稿者さん、やったね！』
少し視点を変え、「今だけの特権」と捉える声もありました。夜中に抱く小さな体、眠る前のぬくもりは、今しか感じられないものですよ。
寝不足のツラさも、不公平に感じる気持ちも、けっして些細なものではないでしょう。ただ同時に、夫婦でどのように支え合うかを見つめなおす機会かもしれません。役割分担か、完全な平等か。それよりも大切なのは、互いを思いやる姿勢でしょう。投稿者さん、今日も本当にお疲れさまです。あなたの頑張りは、きちんと赤ちゃんに届いていますよ。