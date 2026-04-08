「太閤賞競走・Ｇ１」（８日、住之江）

１号艇で人気を集めた松井繁（５６）＝大阪・６４期・Ａ１＝がインから逃げ切りで勝利。通算では１４７回目の優勝をＧ１は６１回、太閤賞は５回目のＶで賞金１２００万円を獲得した。２着は井上忠政（大阪）、３着には峰竜太（佐賀）が続いた。総売上額は１１１億１５９７万９０００円で、目標の１１０億円を上回った。

住之江の表彰台に大将軍が帰還−。松井が２００９年３月の５２回大会以来、１７年ぶりに通算５回目の太閤賞制覇を成し遂げた。

今節は新エンジン、ボートの２節目。素性に関してまだまだ未知数の段階でも、歴戦の猛者は全く意に介さない。２４号機をトップクラスの足に底上げし、栄光の天下街道を独走で疾走。スタンドのファンから大声援に迎えられ、威風堂々と勝利の門を駆け抜けた。

「予選トップを取って、一番王道の優勝やから値打ちがあるよね」と王道の勝利に胸を張る。３コースから「忠政の気迫は感じた」と井上忠政（大阪）がまくりで強襲したが、しっかり受け止めて逃走。“絶対的王者”としての貫禄を見せつけた。

表彰台から、これまで数え切れないほど眺めてきた頂点の景色。同一Ｇ１では津周年で７回、太閤賞も尼崎周年に並ぶ５回目の優勝と歴史的な偉業をさらに上書きした。

勝てぬなら、勝たせてみせようホトトギス−。大阪春の陣を制した松井は「一走一走頑張るだけ」とこれからも貪欲に勝利だけを求めていく。