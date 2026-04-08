「【日テレ公式】※AIにまつわるドラマ4／29放送」公式Xアカウントは8日夜、「【お知らせ】」と題して投稿し「本日4月8日に予定しておりましたドラマ情報解禁につきまして、諸事情により解禁を延期することとなりました」と、予定していた情報解禁を見送ることを明らかにした。

当該ドラマについては、1日に日本テレビの公式Xアカウントが、小太りの男性の写真とともに「4月29日(水)深夜に"AIにまつわるドラマ"の放送が決定！」と投稿。「AIが物語に沿って生成した"男性グループ"とあるメンバーの"将来の写真"を公開！」と、写真の男性が某男性グループメンバーの、将来の姿の写真をAIが生成しと説明した上で「なぜ主人公はこの姿に？ ※このドラマは存在しますが、登場する人物、団体名、スタッフの一部は架空です」としていた。

「【日テレ公式】※AIにまつわるドラマ4／29放送」公式Xアカウントは「楽しみにお待ちいただいていた皆さまにはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。準備が整い次第、改めてお知らせいたします」と謝罪した。

当該投稿には「もしかしたらヒントが、今ひとつよくわからなくて話題にならなかったからかな？」「出演者に何か起きた？ けど、例えば怪我とか病気なら撮影延期とかで発表するしなぁ」など、心配する視聴者の声が相次いだ。