「Ｓｎｏｗ Ｍａｎ」の宮舘涼太主演のテレビ朝日系ドラマ「ターミネーターと恋しちゃったら」（土曜、後１１・００）が４日、スタート。ヒロインで少女漫画編集者の神尾くるみ（臼田あさ美）の親友役で出演する女優にＳＮＳ上で「やっぱり」「久しぶりに見た」驚きの声があがっている。

くるみの文鳥出版の同期で、ファッション誌の編集部勤務の富野美晴を演じる佐藤江梨子（４４）。カラフルでファッショナブルなスタイルで颯爽と登場し、サバサバしたデキる女性のイメージだ。

視聴者からは「やっぱり佐藤江梨子さんだったんだ！久し振りにお見かけした気がする」「えっサトエリ出てるの！」「久しぶりにサトエリ見た」「あれ、サトエリだった？」「サトエリ、ほんと久しぶりに観た」「相変わらずお美しい…」「いつまでも美しい」「サトエリきたぁー 相変わらずかわいい」などと、ネット上が沸いている。

佐藤は高校在学時の１９９９年、『大磯ロングビーチ キャンペーンガール』に選ばれ、芸能界入り。１７３センチの抜群のスタイルで、グラビアで大活躍。２００４年、映画「キューティーハニー」に主演。映画「腑抜けども、悲しみの愛を見せろ」（０７年）ではヨコハマ映画祭主演女優賞を受賞した。