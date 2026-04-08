日経225先物：8日22時＝810円高、5万7240円
8日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比810円高の5万7240円と急騰。日経平均株価の現物終値5万6308.42円に対しては931.58円高。出来高は8731枚となっている。
TOPIX先物期近は3826ポイントと前日比38ポイント高、TOPIXの現物終値比は50.70ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57240 +810 8731
日経225mini 57235 +800 144859
TOPIX先物 3826 +38 10297
JPX日経400先物 34500 +275 105
グロース指数先物 755 +6 831
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3826ポイントと前日比38ポイント高、TOPIXの現物終値比は50.70ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 57240 +810 8731
日経225mini 57235 +800 144859
TOPIX先物 3826 +38 10297
JPX日経400先物 34500 +275 105
グロース指数先物 755 +6 831
東証REIT指数先物 売買不成立
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