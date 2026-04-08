　8日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比810円高の5万7240円と急騰。日経平均株価の現物終値5万6308.42円に対しては931.58円高。出来高は8731枚となっている。

　TOPIX先物期近は3826ポイントと前日比38ポイント高、TOPIXの現物終値比は50.70ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 57240　　　　　+810　　　　8731
日経225mini 　　　　　　 57235　　　　　+800　　　144859
TOPIX先物 　　　　　　　　3826　　　　　 +38　　　 10297
JPX日経400先物　　　　　 34500　　　　　+275　　　　 105
グロース指数先物　　　　　 755　　　　　　+6　　　　 831
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース