“なごり”野菜・フルーツ、家計支える存在に？ 「大人の味に」安さだけではない魅力も
旬を過ぎた“なごり野菜”に“なごりフルーツ”が今、注目されています。フードロス削減にもつながるそうです。ウリの1つがその安さ。物価高の今、家計を支える存在になるのでしょうか。
■「本来の役割を最後に全う」安さだけではない魅力
からっと揚がった唐揚げも脇役。シャキシャキの小松菜でご飯が進む「小松菜丼」など新鮮な野菜を使ったメニューが話題の横浜市にあるレストランを訪ねました。
中でも人気なのが、旬の野菜がぎっしり詰まった「せいろ蒸し」です。オープンから6年。物価高が続く今も、この看板メニューだけは一度も値上げをしていません。
TSUBAKI食堂 椿直樹店主
「終わりかけのなごりですよね」
その理由は、ブロッコリーや菜の花など、「旬のなごり」を迎えた“なごり野菜”を積極的に取り入れているのです。
「なごり野菜」とは、旬が終わりを迎えるころになると出回る野菜のことです。今の時期なら、冬の主役だった白菜や大根、ほうれんそうなどが、その代表格です。
旬が終わりに近づいているため、安く仕入れることができ、価格据え置きにつながっています。
TSUBAKI食堂 椿直樹店主
「結局こういうのって廃棄しちゃうじゃないですか、全然お安いと思いますよ」
なごり野菜の魅力は安さだけではありません。
TSUBAKI食堂 椿直樹店主
「大人が好む味。苦みとかえぐみとか大人の味になってくる」
秋から冬にかけての味覚、サツマイモも今が旬のなごり。
TSUBAKI食堂 椿直樹店主
「温度が上がってくるとおいしくなるんで、土に埋めておいて糖度上げるんですよ。今くらいが一番、ねっとり感があっておいしいです」
◇
“なごり”の時期ならではの食材もあります。
TSUBAKI食堂 椿直樹店主
「このネギ坊主と」
ネギの花のつぼみ、通称“ネギ坊主”です。蒸したてをいただくと、濃いネギのうま味が感じられました。旬の終わりかけ“なごり”の時期だからこそ楽しめる味があります。
TSUBAKI食堂 椿直樹店主
「本来の役割を最後に全うするというか、一番良いところ。人間と一緒です」
■“なごり”の時期ならではの楽しみ方も
こうした“なごり食材”は今注目されています。
食品宅配サービスをてがける「オイシックス」は、今年注目のトレンドとして“なごりフルーツ”を予測。
さらに、飲料大手の「キリン」も、旬の終盤のイチゴを使った「午後の紅茶」を先週発売。フードロスの削減にもつながるといいます。
まさに今が「なごり」の時期の“なごりイチゴ”には、一体どのような特徴があるのか、生産者を訪ねました。
――“なごりイチゴ”の特徴
Berry's Baton 新井孝一さん
「すごく爽やかなちょっと酸味があって、甘酸っぱい、みずみずしい。これから先のイチゴの楽しみなのかなと思います」
◇
見た目は寒い時期と変わらずつややかな赤。しかし、その中身は、春の訪れを感じさせる爽やかな酸味が際立ってくるといいます。
さらに、この時期は価格も手頃になります。生産者がおすすめする、“なごり”の時期ならではの楽しみ方を聞きました。
Berry's Baton 新井孝一さん
「通常よりも値段安いものを、お子さんと潰して、自分でジャムを作って、パンにぬったり、ヨーグルトに入れたり、そういういろんな加工をして楽しめる時期に入ってくるのかなと」
■ネギも大根も“105円”
では、実際の店頭で、なごりの価格はどれほど違うのか。都内の青果店を訪ねました。
文山青果 文山成晃店
「旬の時期だと税込み380円ぐらいだが、税込み270円になってます」
今月に入り、なんと100円以上の値下がり。さらにこのお店では“なごり野菜”も豊富です。
2月まで1本170円ほどだった大根は…
文山青果 文山成晃店長
「税込み105円で販売してます」
さらに、ネギも同じくおよそ170円から105円になるなど“なごり野菜”が軒並み値下がりしていました。
文山青果 文山成晃店長
「煮物だったり鍋をする機会が減ってくるので、市場で相場が落ち着くのが要因」
◇
需要が落ち着く時期だからこそのこの価格。
ネギ1束105円購入した男性
「（ネギは）安いと思う。倍でもおかしくない。年金生活者にとってはありがたい」
ネギ1束105円購入した女性
「とてもお手頃で値段見てうれしいと思ってほしくなりました」