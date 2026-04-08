旬を過ぎた“なごり野菜”に“なごりフルーツ”が今、注目されています。フードロス削減にもつながるそうです。ウリの1つがその安さ。物価高の今、家計を支える存在になるのでしょうか。

■「本来の役割を最後に全う」安さだけではない魅力

からっと揚がった唐揚げも脇役。シャキシャキの小松菜でご飯が進む「小松菜丼」など新鮮な野菜を使ったメニューが話題の横浜市にあるレストランを訪ねました。

中でも人気なのが、旬の野菜がぎっしり詰まった「せいろ蒸し」です。オープンから6年。物価高が続く今も、この看板メニューだけは一度も値上げをしていません。

TSUBAKI食堂 椿直樹店主

「終わりかけのなごりですよね」

その理由は、ブロッコリーや菜の花など、「旬のなごり」を迎えた“なごり野菜”を積極的に取り入れているのです。

「なごり野菜」とは、旬が終わりを迎えるころになると出回る野菜のことです。今の時期なら、冬の主役だった白菜や大根、ほうれんそうなどが、その代表格です。

旬が終わりに近づいているため、安く仕入れることができ、価格据え置きにつながっています。

TSUBAKI食堂 椿直樹店主

「結局こういうのって廃棄しちゃうじゃないですか、全然お安いと思いますよ」

なごり野菜の魅力は安さだけではありません。

TSUBAKI食堂 椿直樹店主

「大人が好む味。苦みとかえぐみとか大人の味になってくる」

秋から冬にかけての味覚、サツマイモも今が旬のなごり。

TSUBAKI食堂 椿直樹店主

「温度が上がってくるとおいしくなるんで、土に埋めておいて糖度上げるんですよ。今くらいが一番、ねっとり感があっておいしいです」

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“なごり”の時期ならではの食材もあります。

TSUBAKI食堂 椿直樹店主

「このネギ坊主と」

ネギの花のつぼみ、通称“ネギ坊主”です。蒸したてをいただくと、濃いネギのうま味が感じられました。旬の終わりかけ“なごり”の時期だからこそ楽しめる味があります。

TSUBAKI食堂 椿直樹店主

「本来の役割を最後に全うするというか、一番良いところ。人間と一緒です」

■“なごり”の時期ならではの楽しみ方も

こうした“なごり食材”は今注目されています。

食品宅配サービスをてがける「オイシックス」は、今年注目のトレンドとして“なごりフルーツ”を予測。

さらに、飲料大手の「キリン」も、旬の終盤のイチゴを使った「午後の紅茶」を先週発売。フードロスの削減にもつながるといいます。

まさに今が「なごり」の時期の“なごりイチゴ”には、一体どのような特徴があるのか、生産者を訪ねました。

――“なごりイチゴ”の特徴

Berry's Baton 新井孝一さん

「すごく爽やかなちょっと酸味があって、甘酸っぱい、みずみずしい。これから先のイチゴの楽しみなのかなと思います」

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見た目は寒い時期と変わらずつややかな赤。しかし、その中身は、春の訪れを感じさせる爽やかな酸味が際立ってくるといいます。

さらに、この時期は価格も手頃になります。生産者がおすすめする、“なごり”の時期ならではの楽しみ方を聞きました。

Berry's Baton 新井孝一さん

「通常よりも値段安いものを、お子さんと潰して、自分でジャムを作って、パンにぬったり、ヨーグルトに入れたり、そういういろんな加工をして楽しめる時期に入ってくるのかなと」

■ネギも大根も“105円”

では、実際の店頭で、なごりの価格はどれほど違うのか。都内の青果店を訪ねました。

文山青果 文山成晃店

「旬の時期だと税込み380円ぐらいだが、税込み270円になってます」

今月に入り、なんと100円以上の値下がり。さらにこのお店では“なごり野菜”も豊富です。

2月まで1本170円ほどだった大根は…

文山青果 文山成晃店長

「税込み105円で販売してます」

さらに、ネギも同じくおよそ170円から105円になるなど“なごり野菜”が軒並み値下がりしていました。

文山青果 文山成晃店長

「煮物だったり鍋をする機会が減ってくるので、市場で相場が落ち着くのが要因」

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需要が落ち着く時期だからこそのこの価格。

ネギ1束105円購入した男性

「（ネギは）安いと思う。倍でもおかしくない。年金生活者にとってはありがたい」

ネギ1束105円購入した女性

「とてもお手頃で値段見てうれしいと思ってほしくなりました」

季節の変わり目ごとに訪れる「旬のなごり」。家計を支える1つの選択肢になりそうです。