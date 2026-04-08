ソフトバンクは８日の西武戦（みずほペイペイ）に１―２で競り負けた。本拠地デビューとなった徐若熙が７回１失点と好投したが、打線の援護に恵まれず来日初黒星を喫した。

徐若熙は初回、近藤の好守もあり二死を奪ったが、相手のドラ１ルーキー・小島に直球を右翼スタンドへ運ばれた。「もったいない１球になってしまった」という失投で１点を先制された。２回以降も毎回走者を背負う苦しい投球。それでも２回は二死一、二塁から平沢を空振り三振、３回は二死三塁から仲三を中飛に打ち取り、味方の反撃を待った。

だが、打線は相手先発・高橋の前に沈黙。本塁どころか、二塁も遠い展開が続いた。それでも右腕は最後まで集中を切らさず７回を投げ切った。９０球を投じて７回６安打１失点。右腕が「（２回以降は）しっかりと投げることができた」と語ったように、初登板の前回から２試合連続で先発としての役目をきっちり果たした。

なんとか右腕に勝ちをつけたい打線だったが、高橋を最後まで攻略できず。７回一死から８回まで５者連続三振を奪われるなど気迫の投球の前に屈した。これには小久保監督も「今日は打てない。去年とは全然違う」と右腕にお手上げの様子だった。９回にクローザーの岩城から３連打で１点を返したが、最後は代打・中村晃が中飛に倒れ試合終了。今季初のカード負け越しとなった。

この時期であろうともカード３連敗は痛手。３戦目に勝利し、いい形で週末の敵地・北海道に乗り込みたい。