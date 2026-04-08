巨人の泉口友汰内野手（２６）が８日の広島戦（マツダ）に「３番・遊撃」で先発出場。１点を追う９回に３号２ランの決勝弾を放った。

力強いひと振りで、逆転劇を見せた。０―１で迎えた９回無死二塁のチャンスで打席に立った泉口は、広島３番手・中崎の初球・１４３キロの内角直球を強振。打球は右翼線ポール際へと吸い込まれ、逆転３号２ランに。この日、４打数３安打２打点で猛打賞も記録した。

敵地・マツダスタジアムのお立ち台に立った背番号３５は「チャンスだったので、積極的に振っていこうと思って打席に入りました。切れるかなと思ったんですけど、なんとか残ってくれてよかったと思います」と安堵の表情を浮かべた。

また、７回３安打１失点（自責０）と好投しつつも、援護に恵まれず降板した田中将大投手（３７）の黒星を消したことには、「今日はマーさん（田中将）が完ぺきなピッチングをしてたので、絶対負けをつけるわけにはいかないと思っていました」と力強く語った。

シーズン１１試合を終え、すでに３本塁打と結果を残し続けているが、決して浮かれることはない。試合後には「ホームランにあんまりこだわりないんで。ホームランを意識するとおかしくなったりもしますし、僕のタイプ的にはホームランバッターじゃないんで…」と本音を吐露しつつ、「後ろにボビー（ダルベック）もいますし、僕は常につなぐっていうことだけを意識して打席に入ってます」と口にした。

今季、正遊撃手として存在感を発揮しているプロ３年目。好守＆巧打でさらにファンを魅了する。