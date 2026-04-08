「隠れた名品！」「絶妙な脇役」【ユニクロ】1人1枚ゲット推奨♡「優秀白トップス」

なんだかカジュアルコーデが決まらない……。そんな日に頼れるのは、さりげなくコーデに仕込める白トップスかも。チラリと裾や袖口からのぞかせるだけで、コーデのおしゃれ度をアップできそうです。そこで今回は、着まわし力高めな「優秀白トップス」を【ユニクロ】からご紹介します。

ヘビロテしやすい優秀白トップス

【ユニクロ】「ソフトリブクルーネックT ／ 長袖」\1,990（税込）

体にほどよくフィットするリブ素材を使用した、大人の装いにも馴染む白トップス。袖と着丈は長めにデザインされているため、レイヤードでチラ見せしやすいのがポイントです。持っておくと一枚でもレイヤードでも活躍が期待できます。

白トップスで大人カジュアルコーデを格上げ

カジュアルなアウターの裾からチラ見えする白トップス。落ち着いた色味の着こなしに抜け感が生まれます。春のダークトーンコーデを軽やかに仕上げるのにもおすすめ。@panko0821さんは「隠れた名品」「絶妙な脇役としての完成度が完璧」と絶賛しています。

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※こちらの記事ではユニクロ、@panko0821様のInstagram投稿をご紹介しております。

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Writer：licca.M