大大大当たりーーーッッ！！【スタバ】ドリンクと一緒にオーダーしたい♡「新作フード」

【スターバックス】では、春にぴったりな新作ビバレッジとともに、春の行楽でも楽しめそうな「新作フード」も販売がスタート。デザート、ペストリー、サンドイッチにそれぞれ新作が登場していますが、今回はその中でも、ペストリーとサンドイッチに注目！ ドリンクと一緒にオーダーしたくなる、スタバの新作フードを紹介します。

ホワイトチョコレートとバニラの甘い幸せ

@ayumin0220stbさんが「なかなか美味しかった」とコメントしているのが、新作の「バニラ オールドファッションドーナツ」。ドーナツの表面は、バニラシード入りのホワイトチョコレートがたっぷりとコーティングされているため、バニラの香りを楽しみながらホワイトチョコレートの甘さを堪能できるかも。オールドファッションドーナツならではのサクサクした歯ごたえやしっとり感で、しっかりとした食べ応えにも期待できそう。

今度の新作はジューシーなソーセージ入り

スタバのサンドイッチと言えば、外はサクッ & 中はふんわりの食感が楽しめる「石窯フィローネ」を使ったシリーズを思い浮かべる人も多いのでは。そんな石窯フィローネの新作は、「ハーブソーセージ 石窯フィローネ」。見た目から、どっしりと存在感のあるハーブソーセージが特徴です。ブラックペッパーで和えたキャベツの酢漬けを添えているため、存在感のあるソーセージと相まってバランスよく味わえそう。

天気が良い日には、お気に入りのドリンクと新作フードをテイクアウトして、屋外でのんびりと味わうのもスタバの春の楽しみ方と言えそう。朝食やブランチ、おやつにぴったりな新作フードが登場しているので、ぜひお近くの店舗でチェックしてみてください。

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※こちらの記事では@ayumin0220stb様、@megumiko_mania様の投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる