春の味覚「タケノコ」の価格が先週から大きく下がっているようです。今年は豊作で無料で堀り放題が出来る場所も。そして、飲食店ではタケノコ料理の提供が始まっていました。

東京・大田区にある青果店。大量のタケノコが並んでいました。

レ・アルかきぬま 柿沼敏治店長

「今年は特に気温が高いし、雨が多くて地面が柔らかいんで一気に出てきたんすよね。多分、今年は豊作ですね、すごく」

【今年は豊作 お手頃価格に】

価格も下がっているようです。こちらでは100グラム86円。先週から40円ほど下がりました。1本だと300円から400円ほど。一気に安くなったこともあり、多くの人が手に取っていました。

お客さん

「安いから。これでタケノコご飯できるよ」

ちなみにタケノコご飯は1パック300円台。

今だけ、お得にゲット出来る場所もあります。

Nスタ

「あった、あった、あった、ありました。ありました、タケノコありました」

ここは千葉県大多喜町にあるキャンプ場。この時季、あちこちからタケノコが生えてきます。そこで！

大多喜SABOキャンプ場 菊池千津子オーナー

「この土地を買ったときから、タケノコがいっぱい生えてきて。こんなに生えてくるなら、お客様にも掘ってもらって楽しんでいただこうと思ったので。キャンプ料金は通常料金。キャンプさえしていただければ、タケノコは無料で付いてきます」

【キャンプ場でタケノコ掘り放題】

なんと、キャンプの利用料金だけでタケノコが無料で掘り放題。シーズンは今月までで、1人で8本掘った方もいたそうですよ。

そして、レストランにも“春の便り”が…。静岡から届いた掘りたてのタケノコです。

階段ノ上ノ食堂 浜名晃さん

「土がすごくやわらかいんですよね。なので、食べてみると、『こんなやわらかいタケノコはあまり食べたことがない』というぐらいだと」

どんな料理になるのでしょうか?

きょうの日替わりランチは「春のばらちらし」。存在感のあるタケノコとホタルイカが、まさに春を感じさせます。さらに土日の営業では、この時季限定のコースメニューが。今回は8品、7000円のコースをいただきます。普段なかなか見られない組み合わせも…。

こちらは、希少なブランド牛のハラミとタケノコの網焼き。まずは「ふきのとう」の味噌と合わせて…。

出水キャスター

「炭火であぶると、歯ごたえがさらにコリコリしていて、ふき味噌の苦み、非常に相性がいい」

こっちの相性は…

出水キャスター

「牛肉とタケノコ。お口の中でマリア〜ジュ。肉汁と脂身がタケノコと合わさると、甘味が増幅しますね」

こちらはタケノコのゆで汁で鶏の手羽元を炊き、「そうめん」を合わせた料理。驚いたのは…

出水キャスター

「タケノコって、こんなに良いダシが出るんですね。私の味覚だとタケノコって言われなかったら、分からないかもしれないですけど。なんとも言えない優しい出汁です」

最後に「デザート」が出たんですが、なんとタケノコのプリンだったんです。

出水キャスター

「いる！タケノコがいるぞ！」

今年、タケノコは手頃に買えそうですが、なかなか手を出せないという人も多かったのは事実です。

30代

「そんなに買わないですね。アク抜きがちょっと面倒くさい」

立ちはだかるのが「えぐみ」や「苦味」を取り除く「アク抜き」。

60代

「おいしいものを食べようと思ったら、少しぐらいの手間は別に何とも思わない」

この方がお家で作ったというのが「若竹煮」。こんな風に作ってみたい！ということで、管理栄養士の資格を持つ料理研究家に、「アク抜き」を教えてもらいました。

まずはタケノコについた泥を水で流し、泥が入り込んでいる外側の皮を剥がします。

管理栄養士 Shieさん

「いぼの部分だけ硬い部分は切り落とす」

穂先から5センチほどの部分を斜めにカット。皮の部分には縦の切り込みを入れることでアクが抜けやす、下処理の後に剥きやすくなります。

そして、鍋にタケノコがしっかり浸かる水を準備。

【タケノコ1本に米ぬか50g】

タケノコ1本に「米ぬか」50グラムが目安です。唐辛子を1本入れて加熱。タケノコが浮いしまうと、その部分が変色するので、クッキングシートや落とし蓋をします。沸騰したら弱火で1時間。

管理栄養士 Shieさん

「（根元に）竹串を刺してスッと通ったら、茹であがりの目安」

やはり手間はかかりますが、そのひと手間が春ならではの味わいを引き出してくれるようです。