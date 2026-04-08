【UEFAチャンピオンズリーグ】スポルティング 0−1 アーセナル（日本時間4月8日／エスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデ）

【映像】完璧なパス→劇的AT弾（実際の様子）

アーセナルのFWガブリエウ・マルティネッリが、驚異的な突破から値千金の決勝ゴールを演出し、ファンの間で大きな話題となっている。

日本時間4月8日、UEFAチャンピオンズリーグ（UCL）でアーセナルは敵地でスポルティングと対戦。試合は膠着状態が続き、スコアレスのまま後半アディショナルタイム（AT）に突入した。劇的なドラマが生まれたのは、試合終了間際のことだった。途中出場したマルティネッリが左サイドでボールを受けると、持ち前のスピードで相手ディフェンダーを抜き去り、ボックス内へ絶妙なパスを供給。中央で待ち構えていたFWカイ・ハヴァーツがこれを冷静に収め、ゴール左隅へと流し込んだ。

試合を中継した実況の安井成行氏が「マルティネッリ、浮かせてきた！抜けて、止めて、フィニッシュ！」と絶叫すれば、解説の坪井慶介氏も「チャンスと思った時に一気にギアを上げられる」と、その瞬発力と判断力を絶賛。停滞していた時間帯を打ち破る、完璧な崩しからのゴールとなった。

この劇的な決勝アシストに、SNS上のファンも大興奮。「マルティネッリの完璧なパス！！」「マルティネッリ史上1番のパスだし」「よくあそこ運んでいいボールいれたな」「マルティネッリうますぎ」「マルティネッリってこういうパス上手いよね」「マルティネッリやば笑」など、その技術の高さを称える声が殺到した。

後半ATの決勝弾により1−0で勝利を収めたアーセナル。スーパーサブとして大仕事を果たしたマルティネッリの活躍が、チームを大きな勝利へと導いた。（ABEMA／WOWSPO／UEFAチャンピオンズリーグ）

