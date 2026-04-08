◆米大リーグ ブルージェイズ１―４ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日（日本時間８日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・ＤＨ」でフル出場し、３回の２打席目に右翼フェンス直撃の先制適時打を放ってチームを５連勝に導いた。４２試合連続出塁は、０９年のイチロー（マリナーズ）の日本人記録に王手。８日（同９日午前４時７分開始）の第３戦では先発予定。自己最長の２２回２／３連続無失点も継続中で、投打で記録を伸ばせるか。

あとひと伸びだった。大谷の一打は山本を援護し、チームを５連勝に導いた。両軍無得点の３回無死一、三塁の２打席目。前日６日に本塁打を打ったコースと同じような内角低めの直球を振り抜くと、打球は一直線に右翼フェンスに直撃した。３戦連発まであと数メートル。打球が鋭すぎて単打で終わったが、５試合連続安打で貴重な先制点をたたき出してチームに勢いをもたらした。

ヒヤリとするシーンもあった。３点リードの５回無死一塁の３打席目。一塁にけん制した捕手の右手が左腕付近を直撃した。予想しないまさかのアクシデントに、大谷は表情をゆがめて絶叫。ロバーツ監督やトレーナーが駆け寄って心配そうに見つめたが、指揮官は「チェックをしたけど、問題なかった。彼はフラストレーションがたまったり、イラッとするとあまり話さなくなる（から状況が分からなかった）。あした（８日）は大丈夫」と冗談を交えながらも大事には至らなかったと強調。その後も試合に出場し続け、先発登板にもゴーサインを出した。

８日は、打者として出塁すれば、４３試合連続出塁となり、０９年にイチローが記録した日本人記録に並ぶ。投手としては、昨年１１月１日のワールドシリーズ第７戦で先発しながら３回途中３失点で降板した悔しさを、同じトロントの地でぶつける。普段の登板前日はキャッチボールのみだが、この日はブルペンに向かい、ペンのようなものでマウンドの土に印をつけて立ち位置、踏み出した足などを入念に、約１０分間も確認した。自己最長の無失点記録も２２回２／３まで伸びており、投打で目の離せない一戦だ。

バンスコヨック打撃コーチは大谷の打撃の状態について「いい状態にある。ストライクが来ないときに四球を選べるのは、いいことで、大きな武器だ」と太鼓判を押す。二刀流で迎える今季２度目の登板へ、弾みをつける一戦となった。（安藤 宏太）