なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）の谷川萌々子が放った衝撃の“30メートル弾”が再脚光を浴びている。

【映像】場内騒然！ 谷川萌々子、“30メートル衝撃弾”を放つ瞬間

4月8日放送の『ABEMAスポーツタイム』で、4月にアメリカ遠征を行うなでしこジャパンを特集。日本サッカー史上、初となるバロンドールを獲得した澤穂希さんをゲストに迎えて、なでしこジャパンを支える逸材を紹介した。

その1人が、20歳ながら主力として存在感を示す谷川。先日行われた女子アジアカップで2ゴール2アシストを記録し、2大会ぶりとなるアジア制覇に貢献した。

谷川といえば、男子にも劣らないシュートレンジが魅力の1つ。2024年のパリオリンピックのブラジル戦では、決勝点となるダイレクトロングシュートを叩き込んでその名を轟かせた。

その再現とも言われたシーンが、2025年2月に行われた、『She Believes Cup』のコロンビア戦だった。キックオフ直後の18秒、相手陣内で谷川がボールを奪うとそのままドリブルで運び出す。相手のプレスが来なかったこともあり、谷川はゴール前で30メートルほどの距離から迷いなく左足を振り抜いた。強烈なシュートは、横っ飛びしたGKルイサ・アグデロが横っ飛びしても届かない完璧なコースに突き刺さった。

谷川が挙げた衝撃的なゴールに、試合を中継したABEMAのコメント欄では「スーペルゴラッソ」「意味わからん」「脚力レベチやろ」「異次元すぎる」「伝説を目撃した」「天才だな」「メッシかな？」「やばくね」「目覚ましになりました谷川様w」「チートすぎる」「これはフェノメノですわ」「谷川さんバロンドールとるよ！」「ゲームでもあんなのなかなかできんぞ」「笑うしかない」「伝説がまた」といった驚きの声が多く上がっていた。

この衝撃ゴールにコメンテーターを務める川粼宗則氏も「ここから打つ！？」と驚き、ネットが揺れると思わず拍手。稲本潤一氏も「おぉっ！すごいですね」と思わず笑みが溢れた。（ABEMAスポーツタイム）