◇イースタン・リーグ ニューハンプシャー12―7ポートランド（2026年4月7日 ポートランド）

ブルージェイズ傘下2Aニューハンプシャーが、相手投手の大乱調で無安打で8得点を挙げる珍事があった。

レッドソックス傘下2Aポートランド戦の、0―2で迎えた2回だ。まず連続四球に相手暴投で無死二、三塁。ここで6番打者は空振り三振に倒れたが、次打者の左犠飛で1点を返した。

ここから四球、四球、四球。3連続四球で押し出しの1点を与えた先発・ムリンズはここで降板した。ちなみにムリンズは初回は3者連続三振。まさに突然の乱調だった。

しかし2番手でマウンドに上がったユアンも負けじと大乱調。いきなり押し出しの死球。これで勝ち越し点を与えると、さらに暴投で追加点を与えて4点目。

この二、三塁でも四球を与えて満塁とし、次打者にはまたも押し出し死球だ。これで5失点。さらにさらに、次打者の場面での暴投で6点目だ。

まだ2死二、三塁。ユアンはここからも四球、四球で押し出し。7点目を失って降板した。

そして3番手投手が登板するなり暴投で8点目。ここまで8四球、2死球、4暴投という目を覆うばかりの大乱調。

最後は7番打者に左前に2点適時打を許して、この回10失点となった。