4月8日、川崎競馬場で行われた交流G1・川崎記念（ダ2000m）は、JRAのカゼノランナーが初タイトルを獲得した。2着には地方転籍初戦のドゥラエレーデ、3着には1番人気のアウトレンジが入り、事実上JRA勢のワンツースリーとなった。

川崎記念、勝利ジョッキーコメント

1着 カゼノランナー

西村淳也騎手

「本当にカゼノランナーと共に勝ててすごい嬉しいの一言ですね。すごい手応え良かったですし、1周目で早くゴールしてほしかったですね。カゼノランナーの能力を信じていましたし、振り切れると思ってました。まだまだ、まだ、まだまだ強くなってくれると思いますし、強くなってほしいですね」

レース結果、詳細は下記のとおり。

4月8日、川崎競馬場で行われた11R・川崎記念（Jpn1・4歳上・ダ2100m）は、西村淳也騎乗の3番人気、カゼノランナー（牡5・栗東・松永幹夫）が快勝した。2馬身差の2着に8番人気のドゥラエレーデ（牡6・大井・藤田輝信）、3着に1番人気のアウトレンジ（牡6・栗東・大久保龍志）が入った。勝ちタイムは2:14.6（稍重）。

2番人気で矢野貴之騎乗、ディクテオン（せん8・大井・荒山勝徳）は、5着敗退。

川崎記念・カゼノランナーと西村淳也騎手 (C)Hiroki Homma

西村淳也騎乗の3番人気、カゼノランナーが交流G1初制覇を飾った。好スタート好ダッシュから先手へ。マイペースの逃げを展開、後続に並ばせる場面を作らせず、最後まで余力十分の逃げ切りだった。1番人気アウトレンジは3着まで。

カゼノランナー 13戦7勝

（牡5・栗東・松永幹夫）

父：キズナ

母：ヴァイセフラウ

母父：キングカメハメハ

馬主：前田幸大

生産者：ノースヒルズ

【全着順】

1着 カゼノランナー 西村淳也

2着 ドゥラエレーデ 野畑凌

3着 アウトレンジ 坂井瑠星

4着 ホウオウルーレット 岩田康誠

5着 ディクテオン 矢野貴之

6着 セラフィックコール 吉原寛人

7着 テンカジョウ 松山弘平

8着 グリューヴルム 笹川翼

9着 デルマソトガケ 横山武史

10着 サクラトップキッド 高橋悠里

11着 ホウオウビスケッツ 岩田望来