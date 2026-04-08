◇アジアチャンピオンズリーグ2準決勝第1戦 G大阪 0―1 バンコク・ユナイテッド（2026年4月8日 パナスタ）

G大阪のアジア制覇に黄信号がともった。バンコク・ユナイテッド（タイ）にホームで0―1の敗戦。相手の2倍以上の18本のシュート数を放つなど決定機では上回ったが、前半の1失点が最後まで重くのしかかった。

「ベストな内容ではなかった。特に前半45分間がスローな展開になった。ライン間の突破や間で受ける動き、背後への抜け出し…シャープさが足りなかった」

イェンス・ヴィッシング監督が憮然とした表情で振り返ったように“らしくない”プレーが連続した。前半15分に主将のDF中谷進之介がPKを与えた。ゴール前を固めてきた相手の堅守を崩すことができず、ボールは握っても迫力のある攻撃を展開できなかった。そして後半29分に中谷がカウンターピンチで手を使って阻止。VAR判定の結果、DOGSO（決定機阻止）で一発退場となった。CKは18本。何度も相手ゴール前には迫ったが1点が遠かった。

15日に行われる敵地での第2戦目は勝利が最低条件。「中谷どうこうは関係ない。前半45分間だけの問題だ。次に何を修正すべきかは明確。まだ前半戦が終わっただけだ」と指揮官は力を込める。DFリーダーを欠く中、リバウンドメンタリティーが問われる。