◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）１週前追い切り＝４月８日、栗東トレセン

第８６回皐月賞・Ｇ１（１９日、中山）の１週前追い切りが東西トレセンで行われ、昨年の最優秀２歳牡馬カヴァレリッツォ（牡３歳、栗東・吉岡辰弥厩舎、父サートゥルナーリア）が吉岡流の調整法で安定した脚運びを披露した。午前９時４分に栗東・坂路を単走。首も連動させた柔らかみのある前肢の運びで、５６秒７―１４秒１でリズム良く駆け上がった。吉岡調教師は「先週の土曜にしっかりやっているので、道中の折り合いを重点的にやりました」と精神面に重きを置いた調整だった。

差し脚を伸ばした朝日杯ＦＳの勝利から約４か月ぶりの実戦となるが、前週の土曜日（４日）には３月１９日の帰厩後から初となる栗東・ＣＷコースに入り、６ハロン７９秒１―１１秒６秒の好時計で僚馬に先着。指揮官も「すごい良かった。数字的にも見た目の筋肉的にも、精神面もどっしりしてきて、体と精神面がリンクしてきている」と成長を感じ取っている。

グレード制導入後、朝日杯ＦＳからの直行組は０勝と壁は高い。それでも、現在は左に張る面が解消し、大きな弱点もなくなったＧ１馬。レースでも貫禄はさらに増すはずだ。