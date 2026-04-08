巨人の田中将大投手（３７）が８日の広島戦（マツダスタジアム）に先発し７回７９球を投げ、３安打１失点と好投。日米通算２０２勝目には届かなかったものの、チームは９回に泉口の逆転２ランで２―１と勝利した。

試合は両軍先発が好調で、堅守も光る投手戦を展開。田中将は０―０で迎えた７回無死二塁、ファビアンの打球をダルベックが後逸し、適時失策で先制点を献上。１４０キロ台の直球にスプリット、スライダー、スローカーブを織り交ぜて５奪三振。最少失点で試合をつくった。

試合後には「全部よかったです。ボールもしっかりコントロールできていたし、フォーム、気持ちの面でもいいバランスで投げられたと思います」と充実の表情を浮かべた。

登板中は打線の援護がなく、味方の失策で失点したものの「どういうときでもしっかり自分の投球すること。自分がコントロールできることだけだけですね」と強調。「あそこ（７回）をズルズルいかずに最少失点で切り抜けていけたから、ああいう最後につながったなと思う。本当にいいチームの勝利だった」と語った。

杉内俊哉投手チーフコーチも「丁寧だったね。自責ゼロですからね、次も期待しましょう」と評価。白星こそ付かなかったが、安定した投球で逆転勝利を呼び込み、背番号１１の存在感は際立った。