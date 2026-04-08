◆米大リーグ ブルージェイズ１―４ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャースの山本由伸投手（２７）は７日（日本時間８日）の敵地ブルージェイズ戦で、７回途中１失点で２勝目（１敗）をつかんだ。

５か月前と重みこそ違うが、ホッとしたような笑顔が山本からこぼれた。「ベシアに助けられました」。山本は２点リードの７回２死満塁で２番手左腕のベシアがスプリンガーを右飛に打ち取ると、ベンチを何度もたたきながら喜んだ。

５回までは圧巻の投球だった。初回は３者連続三振の好発進。２回無死二塁からは１２者連続アウト。６回に１点を失い、７回は先頭の岡本に右中間への二塁打を浴び、続くクレメントにバント安打を許して降板。出した走者２人が生還すれば２勝目が消えるところだったが、ベシアが無失点で切り抜けた。今季最多９７球。「いい打者が並んでいる打線。必死に投げた」とうなずいた。

２５年１１月１日のワールドシリーズ第７戦。第６戦に先発して６回９６球を投げて中０日で登板し、２回２／３を無失点で抑えて胴上げ投手になった。ＭＶＰとなり、伝説になって戻ってきたトロント。試合前には痛烈なブーイングも浴びた。「今日は今日でまた、すごい集中できてたと思う」。５か月前と同じように、ブ軍打線をねじ伏せた。

ＡＢＳ判定の末の岡本の二塁打には「最後はうまく打たれた」とたたえながらも「メジャーの試合で対戦できるのは、すごくうれしく思う。何とかストライクゾーンに投げていけたのでよかった」。大谷の登板間隔を中７日にして順番を入れ替え、中５日でのマウンド。エースらしく、ブ軍を返り討ちにした。（安藤 宏太）