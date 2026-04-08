嵐、5月31日東京ドーム公演生配信決定 開演前15時から特別映像も配信予定
【モデルプレス＝2026/04/08】嵐が5月31日に東京ドームにて開催する「ARASHI LIVE TOUR 2026『We are ARASHI』」最終公演の模様が生配信されることが決定。4月8日、「FAMILY CLUB online」などを通じて発表された。
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配信日時は5月31日18時より。また開演前の15時より特別映像の配信も予定している。また、見逃し配信は準備ができ次第、6月15日23時59分まで視聴可能と発表された。
視聴チケットの販売は嵐ファンクラブ会員限定チケットが4月10日、ファミリークラブ会員限定チケットが4月17日、一般チケットが4月30日より販売され、それぞれ6月15日22時まで購入可能となっている。
2026年3月13日の大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）を皮切りに、東京ドーム、バンテリンドーム ナゴヤ、みずほPayPayドーム福岡、京セラドーム大阪の5大ドームで開催され、ファイナルが5月31日東京ドーム公演となる。このツアーをもって嵐は活動を終了するとしている。（modelpress編集部）
情報：FAMILY CLUB online
https://online.familyclub.jp/s/jno/page/fco_WeareARASHI
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◆嵐、ラストライブ生配信決定
配信日時は5月31日18時より。また開演前の15時より特別映像の配信も予定している。また、見逃し配信は準備ができ次第、6月15日23時59分まで視聴可能と発表された。
◆嵐、2026年にラストツアー開催
2026年3月13日の大和ハウスプレミストドーム（札幌ドーム）を皮切りに、東京ドーム、バンテリンドーム ナゴヤ、みずほPayPayドーム福岡、京セラドーム大阪の5大ドームで開催され、ファイナルが5月31日東京ドーム公演となる。このツアーをもって嵐は活動を終了するとしている。（modelpress編集部）
情報：FAMILY CLUB online
https://online.familyclub.jp/s/jno/page/fco_WeareARASHI
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