◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト3-2阪神（8日、甲子園）

ヤクルトが終盤のピンチの連続をしのぎ、阪神に逆転勝利を収めました。

甲子園で迎えるカード2戦目。初回、長岡秀樹選手の三塁打で一気にチャンスを作ると、古賀優大選手の犠牲フライで1点を先制します。

しかしその裏、先発の松本健吾投手が安打や四球でピンチを招くと、佐藤輝明選手の犠牲フライで同点へ。さらに木浪聖也選手のタイムリーで2点目を奪われ、逆転を許します。

松本投手は3、4回と得点圏に進められますが、粘りの投球。あと一本を許さず、追加点を与えません。

1点を追いかける5回は無死1、2塁から今季初の犠打を成功。好機をひろげますが、北村恵吾選手、長岡選手と凡退に終わります。

それでも5回、マウンドに上がった2番手の廣澤優投手は、阪神の3番・4番・5番を三者凡退。4試合連続無失点の投球を披露します。

するとその直後の6回表、2番手の早川太貴投手から2死一、二塁の状況を作ると、増田珠選手、赤羽由紘選手の連続タイムリーで2点を奪い、逆転に成功。池山隆寛監督もガッツポーズが飛び出します。

6回を清水昇投手、7回を星知弥投手がきっちり三者凡退。8回に5番手で登板したのはリランソ投手は、先頭打者を自身の悪送球、次打者を四球で出塁させますが、後続を併殺と空振り三振で無失点。再び池山監督からガッツポーズが飛び出しました。

9回は抑えのキハダ投手が無死2塁としますが、なんとか逃げ切ったヤクルトが阪神に逆転勝利。2番手で無失点投球をみせた廣澤投手が今季2勝目です。

今季はこれで10試合を終えて、8勝2敗。リーグ王者阪神との接戦をものにし、首位を走っています。