◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト3-2阪神(8日、甲子園球場)

阪神は終盤の好機を生かせず、ヤクルトに逆転負けを喫しました。

初回、先発のルーカス投手は先頭打者の長岡秀樹選手にレフト前へ安打を浴びると、福島圭音選手がつまずき転倒し、ボールが転々。その後、犠牲フライで先制点を許します。

それでもすぐに打線が反撃。松本健吾投手から安打や四球で好機を作ると、4番の佐藤輝明選手が犠牲フライですぐに同点。さらに木浪聖也選手のタイムリーですぐにひっくり返します。

その後、松本投手から3、4回と得点圏にランナーを進め、塁をにぎわすものの追加点を奪えず。一方、先発のルーカス投手は5回、2、3塁のピンチを背負いますが、代打の北村恵吾選手を空振り三振。長岡選手を内野ゴロと5回70球、5安打、6奪三振、1失点で勝利投手の権利を持って降板します。

ところが6回、2番手の早川太貴投手が2アウト1、2塁のピンチを招くと、増田珠選手、赤羽由紘選手に連続タイムリーを献上。2失点で逆転を許し、ルーカス投手の勝利投手の権利がなくなります。

それでも8回、リランソ投手の送球エラーや四球でノーアウト1、2塁の好機。迎えた5番の大山悠輔選手は、追い込まれると、痛恨の併殺となり、甲子園が一気に静まります。さらに2アウト3塁で迎えた木浪選手は、三振に倒れました。

9回はキハダ投手から先頭の坂本誠志郎選手が二塁打を放ちますが、続く福島選手が送りバントを打ち上げ、痛恨のフライアウト。その後も3塁まで走者を進めましたが、得点は奪えず。1点差で逆転負けとなりました。

これでこのカード1勝1敗。阪神は4カード連続の勝ち越しをかけて、9日は4年目の茨木秀俊投手が先発予定です。