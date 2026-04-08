◇MLB ドジャース4-1ブルージェイズ(日本時間8日、ロジャース・センター)

ドジャースがビジターで絶好調の5連勝。1番に座る大谷翔平選手が、バットでチームを引っ張っています。

この日は3回、ノーアウト1、3塁の好機で迎えた第2打席、右腕ケビン・ガウスマン投手のストレートをライトへ先制タイムリー。先発の山本由伸投手を援護します。その後はリリーフ陣も奮闘をみせ、ブルージェイズに敵地で2連勝。大谷選手は3打数1安打、2四球(1敬遠)で勝利に貢献しました。

チームは移動もあるビジター6連戦でしたが、前カードのナショナルズ戦から5連勝。通算9勝2敗と10勝一番乗りに王手をかけました。

このビジター連戦の初日、日本時間4日ナショナルズ戦では、大谷選手が開幕7試合目にして待望の今季第1号を記録。

その試合後にロバーツ監督は、「ショウヘイが活躍すると全員の肩の荷が下りるのだと思います」というコメントも残していましたが、大谷選手の初ホームランから、ドジャース打線が目覚めます。

この5試合で13点、10点、8点、14点、4点を奪い、計49得点。開幕戦からホーム6試合で23得点でしたが、一気に打線が上向きました。

大谷選手は、直近5試合連続安打で3本のホームランと、24打数9安打の打率.375と打線をけん引。ビジター連戦前に打率.167でしたが、現在は打率.286まで上昇しました。まさに大谷選手のバッティングが、ドジャース打線全体の火付け役となっています。

日本時間9日は今季2度目の“投打二刀流”で出場予定。岡本和真選手ともメジャー初対決となります。