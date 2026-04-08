気づいた人から差がつく。乾燥・くすみを防ぐ“大人のUV”おすすめ３選
春は花粉が落ち着き始める一方で、紫外線量は一気に増えるタイミング。さらに、花粉による肌ゆらぎや乾燥が重なることで、気づかないうちにくすみや肌印象の低下につながりやすい時期でもあります。だからこそ今選びたいのは、「焼かない」だけでなく「肌を整える」UVアイテム。今回は実際に使ってよかった“保湿・補正・心地よさ”まで叶える日焼け止めを厳選して紹介します。
強力UVカットなのにしっとり続く。乾燥しやすい大人肌にうれしい美容液UV
日焼け止め特有のキシキシ感が苦手な人におすすめしたいのがキュレルの「潤浸保湿 スキンリペアUVセラム」。SPF50とは思えないなめらかさで、塗った瞬間から肌がもっちり整うような使用感が魅力です。
▲キュレル「潤浸保湿 スキンリペアUVセラム」 SPF50 PA+++ 60g ￥2,200（税込）
花王独自のセラミド機能成分が角層のうるおいをサポートし、乾燥ダメージを防ぎながらUVカット。さらに、セラムカプセルが肌を均一に覆い、ムラなく紫外線をブロックします。メイク前に仕込めば、乾燥によるヨレが気になりにくいのもうれしいポイント。敏感肌や赤みが出やすい肌にも使いやすく、親子で使えるやさしさも魅力です。
ノンケミカルでもきしまない。ツヤ感まで仕込める“大人向けUVクリーム”
UVケアと同時に肌印象まで底上げしたいなら、シーボンの新作UV「フェイシャリスト プロテクトUV」に注目。紫外線と乾燥ストレスの両方にアプローチし、素肌そのものが整ったようなツヤ感のある肌に仕上げてくれます。
▲シーボン「フェイシャリスト プロテクトUV」 SPF45 PA++++ 40g ￥6,600（税込）
ノンケミカル処方ながら重さを感じにくく、白浮きしにくい自然な仕上がりが特徴。日中の乾燥を防ぎながら、メイク下地としても活躍します。肌のコンディションがゆらぎやすい季節でも、無理なく使い続けやすいバランスのよさが魅力です。
毛穴・赤みも自然にカバー。塗るだけで肌が整うフィルターUV
「日焼け止め＝ベースメイクの土台」と考えるなら、アリィーの「クロノビューティー フラットスムースフィルターUV＜凹凸補正フィルターUV＞」も見逃せません。紫外線対策に加えて、肌の凹凸や色ムラまで整えてくれる１本です。
▲アリィー「クロノビューティー フラットスムースフィルターUV＜凹凸補正フィルターUV＞」 SPF50+ PA++++ 30g ￥1,980（税込）
軽やかなクリームが肌にフィットし、時間が経っても毛穴落ちしにくいのが特徴。マスク移りもしにくく、日中のメイク崩れを防ぎます。ほんのりイエローカラーとパールが赤みやくすみを自然にカバーし、透明感のある仕上がりへ。塗り直しが楽しみになる香り設計もポイントです。
UVは“守るだけ”じゃない。仕上がりで選ぶ時代へ
今のUVは、ただ紫外線を防ぐだけではありません。乾燥を防ぎ、肌を整え、仕上がりまで左右するベースメイクの一部。この春は「なんとなく選ぶ」を卒業して、肌が整うUVケアを取り入れてみてください。＜text＆photo：Chami＞
🌼春のベースメイクが決まらない人へ。40代からの敏感肌を救う“最新ノンケミカルUV”３選