なぜか下半身だけ重たい…？１日５回でお腹のシルエットまで変わる簡単エクササイズ
なぜか下半身だけ重たく見える原因は“体の使い方”にあるかもしれません。特に体の横側（体側）がうまく使えていないと、ヒップラインがぼやけ、結果的にお腹まわりまで平坦な印象に。そこで取り入れたいのが、ピラティスの基本エクササイズ【ダブルレッグレイズ】です。寝たままで行えるシンプルな動きで、下半身と体幹を同時に使い、横からのシルエットを整えます。
【STEP１】姿勢を整える
【STEP２】持ち上げる→戻すを５回繰り返す
一度息を吸い、吐きながら両脚を揃えたままゆっくり持ち上げます。脚だけを上げるのではなく、体側から引き上げるイメージで。持ち上げた位置で２秒キープ。再び息を吸い、吐きながら脚をゆっくり元の位置へ戻します。勢いで落とさず、コントロールしながら下ろすのがポイント。これを５回行ったら、反対側も同様に行いましょう。
▶効かせるコツ
“高く上げること”よりも、“体側から引き上げる感覚”を優先するのがポイント。脚が体の後ろに流れると効きづらくなるため、体の真横でコントロールすることを意識しましょう。呼吸と動きを合わせることで、より効率よく引き締めにつながります。
体側の筋肉が働きはじめると、ヒップラインだけでなく、お腹まわりの見え方まで変わっていきます。ぜひ無理のない範囲で続けてみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※本記事はピラティストレーナー、パーソナルトレーナーなどの一般的な知見を参考に編集部にて構成しています
🌼下半身が重く見える人へ。１日10回「太もも・お尻・お腹をまとめて整える」簡単習慣