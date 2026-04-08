◆ＪＥＲＡセ・リーグ 阪神２―３ヤクルト（８日・甲子園）

ヤクルトは阪神を破り首位をキープした。

初回１死三塁の好機で古賀がルーカスの初球をとらえ左犠飛を放ち先制に成功。その裏にすぐ反撃を受けた。１死二、三塁から松本健の投じた初球を佐藤が左犠飛とし同点。なおも２死一、二塁から木浪に７球目を三遊間を破る左前適時打で勝ち越しを許した。

今季１０戦目にして初めて送りバントを決めた。１―２と１点をリードされた５回無死一、二塁。伊藤琉偉が２球目を投前に転がし、バントを成功させた。しかし１死二、三塁から代打の北村が空振り三振。続く長岡が二ゴロに倒れ得点には結びつかなった。

１―２と１点をリードされた６回２死一、二塁。増田が２番手・早川の４球目。１３９キロを左前にはじき返し同点に追いついた。なおも２死一、二塁の好機で赤羽が５球目のスライダーをとらえ右中間を破る適時二塁打で勝ち越しに成功し「必死に食らいついていきました。まだまだ得点をあげていきたいです」とコメントした。

５回からリリーフ陣が無失点リレーで阪神打線を抑え、貴重な１点を守り切りった。