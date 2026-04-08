◆米大リーグ ブルージェイズ１―４ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が７日（日本時間８日）の本拠ドジャース戦で新システムを活用して山本由伸投手（２７）から二塁打を放った。７回先頭で一度は見逃し三振の判定も、自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ）でのチャレンジでボール判定へと覆り、その後、右中間を破った。８日（同９日午前４時７分開始）の同戦は、先発マウンドに上がる大谷翔平投手（３１）と公式戦初対決に挑む。

迷わなかった。岡本はすぐさま右手でヘルメットをたたいていた。２点を追う７回先頭。カウント１―２から山本が投じた４球目、外角低めのスライダーに主審の腕が動いた。見逃し三振―。ベンチへ戻ると思ったその瞬間、岡本は即座に今季から導入されているＡＢＳでのチャレンジを要求した。「終盤でしたし、やるしかないと思った。迷ったら三振なので」。大型ビジョンが映し出したのはストライクゾーンから約１・６インチ（約４センチ）外れた球の軌道。ボール判定へと覆った。

よみがえった。熱狂で包まれる中、再び打席へ。「集中していた。出塁しよう」。感覚は研ぎ澄まされていた。フルカウントからの７球目。山本の外角低め９６・２マイル（約１５４・８キロ）直球を捉えた。鋭い打球で右中間を破る二塁打になった。１打席目はシンカーで二飛、５回は直球で左飛。３打席目でＨランプをともし、珍しく右拳を握った。

心待ちにしていた再会だった。共に若くから活躍してきたが巨人とオリックスでリーグが異なり、対戦経験は多くない。ＮＰＢ時代は通算で８打数４安打１本塁打だった。ＷＢＣでは侍ジャパンのメンバーとして共闘。山本からは「すごく好きな先輩。つい話しかけたくなる」と慕われる。岡本はこれまで右腕が最高峰の舞台で活躍する姿を画面越しで見つめてきた。昨年のワールドシリーズもチェック済み。「日本でも対戦は少なかったし、テレビで見ていたのですごく楽しみにしてた」。屈指の実力を持つ後輩とメジャーで初勝負。１８・４４メートルを挟んで濃密な時間を過ごした。

チームは悪夢の６連敗。８日（同９日）の同戦では大谷がマウンドに君臨する。巨人時代の１６年にオープン戦で１度だけ対戦し三振に倒れたが、公式戦ではない。メジャーで初めて投手・大谷と相まみえる。「すごく楽しみ。チームが勝てるように」。頼れる男が大谷攻略で重苦しい空気を振り払う。（宮内 孝太）

◆自動ボール・ストライク判定システム（ＡＢＳ） 今季から米大リーグで導入されたシステムで、ストライクやボールの判定を機械が補助することから通称“ロボット審判”とも言われる。同システムでは投手、捕手、打者が投球直後に頭をたたくジェスチャーをすると、チャレンジとして機械判定の要求が可能となる。各チームは毎試合２度の権利を持ち、成功すれば回数は減らない。

〇…ブルージェイズのシュナイダー監督が退場処分を受けた。２点ビハインドの５回無死一塁の守備時、先発したガウスマンがボークの判定を受け、ベンチから飛び出して球審に抗議。退場を宣告されると帽子を地面にたたきつけ、顔を赤らめながら異議を唱え続けた。その後、ベンチ裏へ下がった指揮官にはファンからたたえるような拍手が送られた。試合後は落ち着いた表情だったが「断言しますが、あれはボークではない。この考えは変えない」と語った。

ドジャース・ロバーツ監督（ブルージェイズの岡本がチャレンジ成功後に二塁打）「彼のチャレンジは素晴らしい仕事だった。三振だったところを二塁打にされた」